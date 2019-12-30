HABER
  4. Deniz Seki sahneden düştü

Deniz Seki sahneden düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 11:42 | Son Güncelleme

ÜNLÜ şarkıcı Deniz Seki, şarkısını söylerken bir anda dengesini kaybedip sahneden düştü.

İSTANBUL,(DHA) ÜNLÜ şarkıcı Deniz Seki, şarkısını söylerken bir anda dengesini kaybedip sahneden düştü.
Şarkıcı Deniz Seki, cumartesi günü Hilton Otel'de sahne aldı. Seki şarkılarından birini seslendirirken, sahnenin fonundaki aydınlatmalara doğru ilerlemeye başladı. Şarkıcı, sahne ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düştü. Yapılan kontrollerin ardından Deniz Seki'nin durumunun iyi olduğu belirlendi. Seki konsere devam etti.

HALA BİRAZ AĞRIM VAR
Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle herkese iyi haftalar ve şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Cumartesi gecesi gerçekleştirdiğimiz sahnemizde bir iş kazası geçirip düştüm. Beni merak eden, soran, yazan herkese sonsuz teşekkür ederim. Çok şükür korkulacak bir şey yok. Hala biraz ağrım var ama 'nazar çıktı' diyelim..." dedi.

(FOTOĞRAF)

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyorOrduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor
Mersin’de işçi servisi devrildi: 4 yaralıMersin’de işçi servisi devrildi: 4 yaralı
Uygur Türkü temalı Kur’an ziyafetiUygur Türkü temalı Kur’an ziyafeti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor

Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısının kimliği belli oldu

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısının kimliği belli oldu

Mersin'de sır ölüm! İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'dan Bülent Arınç'ın damadı hakkında açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

'You are beautiful' sözüne 2 yıl hapis istemi

Şişli'de yaşandı! 'You are beautiful' sözüne 2 yıl hapis istemi

31 aralık yarın (salı) yarım gün mü, resmi tatil mi? 31 aralık yarın okullar tatil mi?

31 aralık yarın tatil mi? İşte yanıtı...

Tunceli'de okullar tatil mi, Tunceli Valiliği açıkladı mı? (Ovacık için 30 aralık kar tatili haberi)

Tunceli'de eğitime kar engeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.