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  4. Deniz süngerinin kilosu 4 bin lira! Faydasını bilen kullanıyor

Deniz süngerinin kilosu 4 bin lira! Faydasını bilen kullanıyor

15.10.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aktarlarda kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerleri asırlardır rağbet görmeye devam ediyor. Su diplerinde, zemin, kaya ve hayvan kabuklarına yapışarak yaşayan deniz süngerinin kıymetini sadece çok az insan biliyor. Cilt aknelerini yok eden süngerleri dalgıçlar deniz dibinden çıkarıyor.

Deniz süngerinin kilosu 4 bin lira! Faydasını bilen kullanıyor

Denizin dibinden dalgıçlar tarafından çıkarılan deniz süngerleri, omurgasız hayvanlar şubesi 'eumetazoa'nın kardeş grubudur. Süngerler suyu içine alıp filtre ederler, böylece suyu temizlerler. Sonra da içlerine takılan mikroorganizmaları yerler.
Günümüzde unutulsa da, sağlığına önem veren kadınlar ev temizliğinde, güzelliklerine özen gösterenler ise cilt temizliğinde deniz süngerini tercih ediyor.

''FAYDALARINI BİLENLER KULLANIYOR''

Bursa'da Tuzpazarı'nda 47 yıldır aktarlık yapan İsmail Hakkı Ispartalı, dükkânında deniz süngeri satıyor. Deniz süngerinin kıymetinin pek bilinmediğini söyleyen Ispartalı, "Bu süngerin faydaları saymakla bitmiyor. Bu sünger bize Bodrum'dan geliyor. Bodrum'da dalgıçlar denizin dibinden bu süngerleri çıkartıyor. Daha sonra işleniyor. Deniz süngerinin değeri pek bilinmiyor. Faydasını bilen insanlar ise her zaman önem verip kullanıyor. Ciltteki ölü hücreleri ve bakterileri temizliyor. Akneyi ve sivilceyi yok ediyor. Vücuttaki statik enerjiyi alıyor" dedi.

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10 YIL DAYANIKLI

Deniz süngerinin 10 yıl dayandığını anlatan Ispartalı, "Deniz süngerinin 10 yıl kullanım ömrü var. Sert ve delikli yapısından dolayı ev ve cilt temizliğinde rahatlıkla kullanılıyor. Yüzeyler üzerindeki kurumuş ve inatçı kirleri ve lekeleri kolaylıkla söküp atıyor. Bu sebeple mutfak temizliğinde kullanılıyor" diye konuştu.

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KİLOSU 4 BİN TL

Fiyatının pahalı olmasının sebebini, deniz dibinden çıkarılmasının zor olmasına bağlayan Ispartalı, "Kilosunu 4 bin liraya satıyoruz. Ufak bir parçasının fiyatı 50 ila 100 lira arasında değişiyor. Fiyatı pahalı gibi sanılabilir, fakat en az 8-10 yıl kullanılabiliyor'' dedi.

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(İHA)


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