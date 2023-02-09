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  4. Deniz suyu 4'üncü kata yükselmişti! İskenderun'daki inanılmaz görüntüler sonrası yeni gelişme: Geri çekildi...

Deniz suyu 4'üncü kata yükselmişti! İskenderun'daki inanılmaz görüntüler sonrası yeni gelişme: Geri çekildi...

09.02.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesiyle cadde ve sokaklara dolan su çekildi.

Türkiye'yi sarsan 2 büyük depremden sonra Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’ndeki sahil yolunda deniz seviyesi yükseldi. Mete Aslan Bulvarı'na doğru deniz taşmıştı. Yaklaşık 200 metre içeri giren deniz suyu sahil bandındaki işletmeleri aşıp, bulvarı geçip sokak ve caddelere ilerlemişti. Hatta deniz suyunun bazı bölgelerde binaların 4'üncü katına kadar yükseldiği görüldü.

Bir yanda yangın bir yanda sel! 2 gün geçti ama... Bir yanda yangın bir yanda sel! 2 gün geçti ama...

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Bulvardaki siteler, banka ve iş yerleri tahliye edildi. Deprem sonrası kendilerini sokağa atan halk, deniz sularının cadde ve sokakları basmasının şaşkınlığını yaşadı. Depremin 4’üncü gününde deniz suyu sahilden çekildi yerine çamur kaldı. Ancak sahile yakın yollar ve Barış Manço Parkı'nda su birikintileri kaldı.

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Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, ekibi ile İskenderun sahilinde deniz suyunun yükselmesi, yer kırıkları ve tsunamiyle ilgili araştırma yaptı. Koçak, deniz suyunun yaklaşık 200 metre sahilien içeri girdiğini ve bir otelin 4'üncü katına kadar yükseldiğini söyledi.

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