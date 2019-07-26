Deniz suyu analizleri sonuçlandı

Düzce’de yaşanan sel felaketi sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan deniz suyu tahlilleri neticesinde, tedbir amaçlı denize girilmemesi yönünde alınan karara ve spekülasyonlara son vermek amacıyla Akçakoca Belediyesi tarafından yeniden yapılan deniz suyu ölçümleri temiz çıktı.

Çıkan sonuçlara göre ilçe sahil kısmındaki yüzme alanlarında denize girilmesinde sakınca bulunmadığı açıklandı. Sahillerde bulunan ağaç parçaları ve yabancı cisimlerin kaldırılma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar; Çuhallı, Akevler, Kale, Kadınlar Plajı’nda tamamlanmış olup, vatandaşların bu plajlarda denize girebileceği açıklandı.

