Deniz taşları ve ahşabı sanatta buluşturuyor

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de yaşayan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Tekstil Tasarımcısı Hande Özcan (42), denizden topladığı taşlar ile doğal ahşap üzerine insan, hayvan, manzara ve Çanakkale temalı figürleri çiziyor. Hande Özcan, deniz taşlarını 5 TL, ahşabı ise 7,5 ile 30 TL arasında satışa sunarak gelir elde ediyor.

İki yıldır Çanakkale'de kentin en işlek yerlerinden biri olan Çarşı Caddesi'nde açtığı tezgahta çizimler yapan Hande Özcan, deniz taşları ve ahşaba şekil veriyor. Sokaktan geçen vatandaşların da ilgisini çeken deniz taşları ve ahşap üzerinde çizimlerde özellikle, 'Dur Yolcu', Şehitler Abidesi ve Troya Atı figürlü taşlar büyük beğeni topluyor. Özcan, deniz taşlarını 5 TL, ahşabı ise 7,5 ile 30 TL arasında satışa sunuyor.

'İNSANLAR YAPTIĞIM FİGÜRLERİ SEVİYOR'

İnsan, hayvan, manzara ve Çanakkale temalı figürlerin çizimlerinde doğal malzemeler kullandığını belirten Hande Özcan, "Deniz taşları ve ahşap üzerine magnetler yapıyorum. Ahşap üzerine kolyeler tasarlıyorum. Bunların dışında normal her ressam gibi tuval üzerine çalışmalar yapıyorum. Daha büyüklerini de yapıyorum ama burada bu küçük eserleri sergiliyorum. Her türden şeyler çizmeye çalışıyorum. Kişisel olarak en çok hayvan figürleri seviyorum. Özellikle kedi, köpek, baykuş tarzı çizimleri çok seviyorum. İnsanlarsa bu yaptığım figürleri seviyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hayvan figürlerinin yanı sıra Çanakkale'ye özgü Troya Atı, Şehitlik, 'Dur Yolcu' gibi figürleri doğal taşlara resimliyorum" dedi.

'İMKANIM OLDUĞU SÜRECE BU İŞİ YAPMAK İSTİYORUM'

Doğal taş ve ahşap üzerine figürleri nasıl çizdiğini de anlatan Özcan, "İlk önce ahşaba kurşun kalemle çizeceğim resmi yerleştiriyorum. Daha sonra akrilik boya kullanarak resmi renklendirmeye başlıyorum. Bütün resim renklendirildiğinde ve bittiğinde kontur çalışması başlıyor. O da resmi netleştirmesi ve daha güzel göstermesi için. Kontur çalışmasından sonra da sprey vernikle sabitliyorum. Arkasına da çelik magnet kullanarak bu şekilde ürünü hazırlamış oluyorum. Bu çizdiğim değişik figürleri gören insanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. İnsanlar bu işle tahmin ettiğimden daha fazla ilgileniyorlar. Tezgaha gelip soruyorlar, nasıl yapıldığı konusunda tarif ediyorum. Beraber resim yapıyoruz. İmkanım olduğu sürece bu işi yapmak istiyorum. Zevkli ve güzel bir iş. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'ORTAYA HOŞ VE GÜZEL ÇALIŞMALAR ÇIKIYOR'

İnsanlardan kendi istekleri doğrultusunda talepler geldiğini de kaydeden Özcan, "İnsanlar kendi fotoğraflarını çizdirmek istiyorlar. Ya da evcil hayvanlarını ölümsüzleştirmek istiyorlar. O resimleri biraz daha büyük tuval üzerine yapıyorum. İnsanlar kendi resimlerini ya da sevdikleri hayvan resimlerini taş ve ahşap üzerinde görünce mutlu oluyorlar. Bu sayede de ortaya güzel ve hoş çalışmalar çıkıyor" diye konuştu.