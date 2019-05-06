Deniz taşları ve ahşabı sanatta buluşturuyor

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de yaşayan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Tekstil Tasarımcısı Hande Özcan (42), denizden topladığı taşlar ile doğal ahşap üzerine insan, hayvan, manzara ve Çanakkale temalı figürleri çiziyor. Hande Özcan, deniz taşlarını 5 TL, ahşabı ise 7,5 ile 30 TL arasında satışa sunarak gelir elde ediyor.

İki yıldır Çanakkale'de kentin en işlek yerlerinden biri olan Çarşı Caddesi'nde açtığı tezgahta çizimler yapan Hande Özcan, deniz taşları ve ahşaba şekil veriyor. Sokaktan geçen vatandaşların da ilgisini çeken deniz taşları ve ahşap üzerinde çizimlerde özellikle, 'Dur Yolcu', Şehitler Abidesi ve Troya Atı figürlü taşlar büyük beğeni topluyor. Özcan, deniz taşlarını 5 TL, ahşabı ise 7,5 ile 30 TL arasında satışa sunuyor.

'İNSANLAR YAPTIĞIM FİGÜRLERİ SEVİYOR'

İnsan, hayvan, manzara ve Çanakkale temalı figürlerin çizimlerinde doğal malzemeler kullandığını belirten Hande Özcan, "Deniz taşları ve ahşap üzerine magnetler yapıyorum. Ahşap üzerine kolyeler tasarlıyorum. Bunların dışında normal her ressam gibi tuval üzerine çalışmalar yapıyorum. Daha büyüklerini de yapıyorum ama burada bu küçük eserleri sergiliyorum. Her türden şeyler çizmeye çalışıyorum. Kişisel olarak en çok hayvan figürleri seviyorum. Özellikle kedi, köpek, baykuş tarzı çizimleri çok seviyorum. İnsanlarsa bu yaptığım figürleri seviyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hayvan figürlerinin yanı sıra Çanakkale'ye özgü Troya Atı, Şehitlik, 'Dur Yolcu' gibi figürleri doğal taşlara resimliyorum" dedi.