Deniz tavşanlarının çiftleşmesi böyle görüntülendi

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Kontrol Şube Müdürü olarak 2000 yılında emekli olduktan sonra deniz kabuklarından ilginç eserler yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Muzaffer Mut, bugüne kadar denizşakayığı, denizyıldızı, yılan yıldızı, ahtapot, köpek balığı, vatoz ve çeşitli balıkların görüntülerini kaydetti. Çanakkale Boğazı'nda deniz tavşanının görülmesini ise ender rastlanan bir olay olarak yorumladı. Bu yaz da Çanakkale Boğazı'nın Dardanos mevkiinde dalışlarını sürdüren Mut, yine bir deniz tavşanı ile karşılaştı. Kısa süre sonra yanına ikinci bir deniz tavşanı geldi. Mut, iki deniz tavşanının çiftleşme anına tanıklık ederken, bu anları da su altı kamerasıyla kaydetti.

'ÇİFTLEŞMELERİ 5-10 SANİYE İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ'

Deniz tavşanlarını çiftleşirken ilk kez görüntülediğini söyleyen Muzaffer Mut, şöyle konuştu:

"Denize girince deniz tavşanın bir tanesini gördüm. Onu takip ederken ikinci bir deniz tavşanı yanına vardı. Bu iki canlı birbirlerine yaklaştı. O anda iki hayvanın çiftleştiklerini hissettim. Bir müddet öyle kaldılar. Sonra yine aynı mahalde, aynı konumda kalmak üzere ayrıldılar. Benim için de deniz altında canlıların bu hallerini müdahale etmeden görmek ve görüntülemek güzel bir duyguydu. Çiftleşmeleri 5-10 saniye içinde gerçekleşti. Ben de o anı takip edip, ne olacak diye merak ettim. Bunlar kavga mı edecekler, dövüşecekler mi diye beklerken, çiftleştiklerini gördüm" dedi.

Çiftleşmeleri bir yana bir deniz tavşanını Çanakkale Boğazı'nda görmenin zor olduğunu belirten Muzafer Mut, "Bir deniz tavşanını çiftleşirken görmek enteresan bir olay. Bu canlılara deniz tavşanı denmesi iki sebebe dayanıyor. Üzerinde kulak şeklinde solungaçlarının olması ve çoğalma kabiliyetinin tavşanlardaki gibi çok olmasıdır. Tavşan ismi de buradan geliyor. Yoksa tavşanla bu hayvanın hiçbir ilgisi yok. Bu canlının aslı kabuksuz deniz salyangozu ve dünyada binlerce türü var. Türkiye'de de yaşayan yüzlerce türü var" diye konuştu.