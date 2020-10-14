Deniz Teoman iPhone 12 etkinliğinde sahneye çıktı! Deniz Teoman kimdir?

Apple'ın iPhone 12 ailesini ve HomePod Mini'yi tanıttığı etkinlik artık geride kaldı. Fakat etkinlikte ses getiren birçok detay vardı. Bunlardan biri, Apple'ın iPhone 12 modelleri için tasarladığı MagSafe teknolojisini tüm dünyaya tanıtan Deniz Teoman'dı. Deniz Teoman kimdir? sorusu, etkinlikte Deniz Teoman ismini görenler tarafından hemen aratılmaya başlandı.

DENİZ TEOMAN KİMDİR?

Deniz Teoman, Apple'ın bünyesinde 2005 yılında bu yana çalışan bir Türk. Yüksek lisansını ABD'de yapan Teoman, Apple'ın Macintosh departmanında çalıştı. Macintosh bölümünden ise mobil cihazlar geliştirme bölümüne geçti. Deniz Teoman, şimdi ise Apple Başkan Yardımcısı görevini icra etmekte. Zaten ünlü isim, dün akşamki etkinlikte bu unvanıyla sahne aldı ve Apple'ın yeni manyetik kablosuz şarj teknolojisi MagSafe'i tanıttı.

MAGSAFE NEDİR?

MagSafe, Deniz Teoman tarafından tanıtılan Apple'ın iPhone 12 için geliştirdiği mıknatıslı (manyetik) bir bağlantı teknolojisi. Mıknatıslı yapı sayesinde iPhone 12 modelleri, kablosuz şarjlara ve cüzdanlara sımsıkı yapışıyor. Bunun dışında Apple'ın MagSafe Duo Charger adında kablosuz bir şarj cihazı da etkinlikte gösterildi.

