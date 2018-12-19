HABER

İDO ve BUDO'dan son dakika sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 06:37 | Son Güncelleme

İstanbul'da özellikle dün akşam saatlerinden itibaren yağmur ve rüzgar etkisini sürdürürken, Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri geldi.

İDO ve BUDO'dan son dakika sefer iptalleri

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul'da beklenen yağış ve rüzgar, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Rüzgar yer yer hız şiddetini arttırırken, yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Rüzgarın zaman zaman şiddetini arttırdığı görüldü. Şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle ağaçlar savruldu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO

07:30 Yenikapı-Bursa

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

ÇANAKKALE'DE BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında karşılıklı olarak bazı arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Fırtına dolayısıyla Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00'de yapılması planlanan seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini duyurdu. (İHA-AA)

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...
İstanbul'da sağanak ve rüzgar etkili oluyorİstanbul'da sağanak ve rüzgar etkili oluyor
ABD'den şoke eden açıklama: Erdoğan'ın sözleri doğru değilABD'den şoke eden açıklama: Erdoğan'ın sözleri doğru değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Ege Çanakkale fırtına

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Toprak çöktü, 20 metrelik dev çukur oluştu

Toprak çöktü, 20 metrelik dev çukur oluştu

Günlük burç yorumları: 19 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

19 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

ABD'den şoke eden açıklama: Erdoğan'ın sözleri doğru değil

ABD'den şoke eden açıklama: Erdoğan'ın sözleri doğru değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı!

Derme çatma barakada yaşanan olay 24 saat sonra çözüldü!

Derme çatma barakada yaşanan olay 24 saat sonra çözüldü!

Öfkenin böylesi! Genç kadını aracının önünde metrelerce sürükledi!

Genç kadını aracının önünde metrelerce sürükledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.