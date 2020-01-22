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  4. Deniz tutkunlarına Marine Kış Koleksiyonu

Deniz tutkunlarına Marine Kış Koleksiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 09:10 | Son Güncelleme

Sıcak havaların vazgeçilmezi Marine Koleksiyonu, deniz tutkunları için raflarda yerini alıyor.

Sıcak havaların vazgeçilmezi Marine Koleksiyonu, deniz tutkunları için raflarda yerini alıyor. Maviden laciverte denizin her tonu ile hazırlanan koleksiyon spor ve şık çizgileriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
Sahil şıklığıyla tarzını ortaya koymak isteyen kadın ve erkeklerin tercihi Marine Koleksiyonu, DeFacto 2020 Kış Koleksiyonu için özel olarak tasarlandı. Mavinin ağırlıklı olduğu koleksiyonda, toprak renkleri ve beyaz da yerini aldı.
Bohem tarzıyla farkını ortaya koyan koleksiyonun en gözde parçalarını kadınlarda; pileli etekler, blazer ceketler, midi elbiseler erkeklerde; çizgili pantolonlar, sweatshirt’ler ve triko hırkalar oluşturuyor. Soğuk havalarda kadınların kombinlerini beyaz uzun çizmelerle erkeklerin şapkalarla tamamladığı koleksiyon dikkat çekiyor.
DeFacto 2020 Kış - Marine Koleksiyonu markanın tüm mağazalarında ve internet adresinde satışında sunuluyor.

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