Güler, DADD ekibini iki gün Ordu'da misafir ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Onlara iyi yolculuklar diliyoruz. Ordu'muzu tanıtmak için yaptığımız bu çalışmada kalıcı dostluklar edindik. Bizim için en büyük kazanç bu. Şimdi onlar farklı ülkelere uğrayacak. Buradaki misafirperverlikten çok memnun kaldılar. Ordu halkına gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bunları devam ettireceğiz. Amacımız Ordu'yu örnek bir şehir, aynı zamanda güzelliklerine güzellik katarak marka şehir olmasını sağlamak. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz."

