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Deniz tutması ilacı belirtileri geçirir mi, deniz tutması nasıl önlenir?

06.07.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz tutması ilaç ile tedavi edilmeye çalışılsa da yetersiz kalabilir ya da yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle deniz tutması sırasında yaşanan mide bulantısı ve baş dönmesine maruz kalmamak için ilk olarak doğal yöntemleri denemekte fayda vardır. Peki deniz tutmasını önleyecek yöntemler nelerdir? İşte deniz tutması nedeniyle zorlu yolculuk geçirenlerin hayatını kolaylaştıracak öneriler...

Sık sık deniz yolculuğu yapıyorsanız, deniz tutması hayatı sizin için çekilmez bir hale getirebilir. Birtakım önlemler alarak siz de uzun ve keyifli deniz seyahatlerine çıkabilirsiniz.

1. Adım Hafif Gıdalar Tüketin: Yolculuğa çıkmadan önce sebze ve meyve ağırlıklı hafif gıdalar tüketin, bol su için. Ağır ve baharatlı yiyecekler mide bulantısını tetikler. Yolculuk esnasında sade kraker yiyerek mide bulantınızı büyük ölçüde önleyebilirsiniz.

2. Adım Orta Kısımlara Oturun: Sarsıntılardan en az seviyede etkilenmek için orta kısımlara oturun. Deniz taşıtlarının orta kısımları sarsıntıların en az hissedildiği yerlerdir.

3. Adım Başınızı Dengede Tutun: Yolculuk esnasında ani hareketlerden kaçının ve başınızı mümkün olduğunca az hareket ettirin. Deniz tutmalarının en önemli nedeni iç kulakta bulunan denge organlarının sarsılmasıdır.

4. Adım Dışarıyı İzleyin: Sabit noktalara bakmaktan kaçının. Kitap, dergi vb okumayın. Dışarıyı izleyerek gözlerinizin hareketi algılamasını sağlayın.

5. Adım Derin Nefes Alın: Yavaşça derin derin nefes alıp verin. Bu işlemi en az 10 kere yaparak ara sıra tekrarlayın.

6. Adım Temiz Hava Alın: Yakıt dumanları ve yiyecek kokularından etkilenmemek için kapalı alanlarda çok fazla kalmayın. Sık sık güverte içinde temiz hava alın.

7. Adım Rahatlayın: Tüm olumsuz düşünceleri kafanızdan atarak psikolojinizi rahatlatın. Zihninizi farklı şeylerle meşgul edin.

Not: Tüm önlemlere rağmen ani bir kusma ihtimaline karşı yanınızda poşet bulundurmak yararınıza olacaktır.

8. Adım Doktora Başvurun: Tüm çabalarınıza rağmen rahatsızlığınız devam ediyorsa doktorunuza başvurun.

Not: Yolculukta kullanılan bulantı önleyici birçok ilacın yan etkilerinden birinin de mide bulantısı olduğunu biliyor muydunuz?

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Anahtar Kelimeler:
mide bulantısı
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