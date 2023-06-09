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  4. Deniz uçağı tespit etti! İzmit Körfezi'ni kirleten tanker gemisi böyle görüntülendi

Deniz uçağı tespit etti! İzmit Körfezi'ni kirleten tanker gemisi böyle görüntülendi

09.06.2023 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit Körfezi’nde deniz uçağı ile yaptığı denetimde, palm yağı yüklü olan tanker gemisinin denizi kirlettiği tespit edildi.

Deniz uçağı tespit etti! İzmit Körfezi'ni kirleten tanker gemisi böyle görüntülendi

Deniz uçağı ile İzmit Körfezi'ni denetleyen Kocaeli Büyükşehir, Delonix isimli Liberya bandıralı tanker gemisinin denizi kirlettiğini tespit etti.

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Yapılan incelemede palm yağı yüklü olan tankerin, tahliye esnasında tankların havalandırma deliğinden palm yağının önce güverteye ve sonrasında da denize döküldüğü ve deniz kirliliğine sebebiyet verdiği anlaşıldı.

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Deniz kirliliğine ilişkin önlem alınması sağlanarak temizlik çalışmaları başlatan Büyükşehir, tankere cezai işlem uygulanması için Türkiye Çevre Ajansı’na (TÜÇA) bilgi verdi.

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TÜÇA tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından ilgili tankere verilecek ceza kesinleşecek. (İHA)

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