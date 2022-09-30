Deniz Uğur "Elim ayağım titriyor" diyerek Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı ses kaydını yayınladı! "Allah'ın cezası kadın..."

Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve geçici velayet davası kapsamında kızının velayetini aldı.

Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi. Reha Muhtar bu karardan sonra eski eşi hakkında çeşitli iddialarda bulunup kızını darp etmediğini söylemişti.

DENİZ UĞUR'DAN SES KAYDI

Deniz Uğur bu iddialar sonrası yeni bir iddiada bulunarak tüyleri diken diken eden bir ses kaydı yayınladı. Uğur ses kaydını paylaşırken "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah’ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin" dedi.

"KADIN DÜŞMANI REHA MUHTAR"

Yeşim Salkım ise ses kaydında duydukları karşısında çileden çıktı ve paylaşıma şunları yazdı:

"Kadın ne yahu 12 yaşındaki çocuğa kadın mı diyor bu yaratık Allah cezanı versin senin kadın düşmanı Reha Muhtar! Allah sabır versin Deniz sana yeminle ben dayanamazdım bir anne olarak olacak iş değil bu nasıl evde eğitim diyelim ki yanlış bir şey yaptı kızın ki olabilir ergenlik zordur böyle mi anlatacaksın bu mu?"

