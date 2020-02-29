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Deniz Uğur: Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 17:54 | Son Güncelleme

Önceki gün Suriye'nin İdlib kentinde asker oğlu olan bir taksiciyle tanışan oyuncu Deniz Uğur, 'Haberi aldığımdan beri uyuyamıyorum' dedi.

Deniz Uğur, önceki gün vatani görevini İdlib'te yapan bir askerimizin taksici olan babasıyla tanıştı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gaçen pazar bindiğim taksinin şoförü, beyaz saçlı, dilinden hayır duası düşmeyen, çok nazik bir beyefendiydi. fakir fukaranın bu soğukta aç kalmasına gönlünün razı gelmediğini, sabah kahvaltısını sokakta karton toplayan çocuklarla paylaştığını anlatmıştı. Sohbet ederken bana oğlunun üniformalı fotoğrafını gösterip 'Oğlum İdlip'te görevde' demişti. 'Annesi geceleri uyuyamıyor, aklımız hep evladımızda' demişti. Şimdi olup bitenleri haber sitelerinde okuyup hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. O çocuğun annesine de bana ada artık uyku yok. Kandil gecesi..."

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Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırının ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Ünlü isimler de, şehitlere rahmet, ailelerine sabır dilerken, duygularını sosyal medya hesaplarından kaleme aldı.

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Anahtar Kelimeler:
deniz uğur, idlib,

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