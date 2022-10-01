Deniz Uğur, Reha Muhtar’ın kızına bağırdığı ses kaydını paylaşmıştı! Reha Muhtar doğruladı... “ 5 dk süre verme hakkı yok mu baba olarak?”

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızları Mina’ya şiddet uyguladığını dile getirerek mahkemeye başvurmuştu. Deniz Uğur geçici velayet kapsamından kızının velayetini almıştı ve Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi. Yaşanan olayların sonrasında Reha Muhtar kızını darp etmediğini dile getirdi ancak anne Deniz Uğur sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Uğur, “Elim ayağım titriyor şu an” diyerek Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı ses kaydını yayınladı. Baba Reha Muhtar ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendisini savundu.

İDDİALARI DOĞRULADI

Hürrem Elmasçı Odatv’de yayınlanan yazısında Reha Muhtar’ın kızını koruduğunu ve 13 yaşındaki kızı Mina’nın uyuşturucu bağımlısı bir kişiyle olan sohbetlerini öğrendikten sonra duruma müdahale ettiğini dile getirmişti. Ünlü televizyoncu Reha Muhtar sosyal medyadan yaptığı açıklamasında kızının uyuşturucu kullanımından dolayı hastanede yatmış bir kişiyle internet üzerinden görüştüğünü doğruladı.

Reha Muhtar sosyal medyadan yaptığı açıklamasında kendisini savunarak kızını korumak istediğini dile getirdi. Baba olarak kızının uyuşturucu madde kullanan bir kişiyle görüşmesine tepki gösterdiğini ifade eden Muhtar, “Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan ‘Kabal’ isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dk süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?” notunu ekledi.



