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Deniz Uğur, Reha Muhtar’ın kızına bağırdığı ses kaydını paylaşmıştı! Reha Muhtar doğruladı... “ 5 dk süre verme hakkı yok mu baba olarak?”

01.10.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reha Muhtar ve eski eşi Deniz Uğur arasındaki sular durulmuyor. Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve Reha Muhtar’ın kızına bağırdığını iddia ettiği ses kaydını sosyal medya hesabından yayınladı. Baba Reha Muhtar ses kaydının sosyal medyada tepki çekmesi üzerine kendisini savundu. Muhtar, yaptığı paylaşımda kızını koruduğunu, uyuşturucu bağımlısı bir yetişkinle olan yazışmalarını görünce tepki gösterdiğini dile getirdi.

Deniz Uğur, Reha Muhtar’ın kızına bağırdığı ses kaydını paylaşmıştı! Reha Muhtar doğruladı... “ 5 dk süre verme hakkı yok mu baba olarak?”

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızları Mina’ya şiddet uyguladığını dile getirerek mahkemeye başvurmuştu. Deniz Uğur geçici velayet kapsamından kızının velayetini almıştı ve Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi. Yaşanan olayların sonrasında Reha Muhtar kızını darp etmediğini dile getirdi ancak anne Deniz Uğur sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Uğur, “Elim ayağım titriyor şu an” diyerek Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı ses kaydını yayınladı. Baba Reha Muhtar ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendisini savundu.

Reha Muhtar Deniz Uğur davasında karar verildi! Kızına şiddet uyguladığı iddia edilmişti: Reha Muhtar hapis yatabilir...Reha Muhtar Deniz Uğur davasında karar verildi! Kızına şiddet uyguladığı iddia edilmişti: Reha Muhtar hapis yatabilir...

İDDİALARI DOĞRULADI

reha muhtar

Hürrem Elmasçı Odatv’de yayınlanan yazısında Reha Muhtar’ın kızını koruduğunu ve 13 yaşındaki kızı Mina’nın uyuşturucu bağımlısı bir kişiyle olan sohbetlerini öğrendikten sonra duruma müdahale ettiğini dile getirmişti. Ünlü televizyoncu Reha Muhtar sosyal medyadan yaptığı açıklamasında kızının uyuşturucu kullanımından dolayı hastanede yatmış bir kişiyle internet üzerinden görüştüğünü doğruladı.

Reha Muhtar sosyal medyadan yaptığı açıklamasında kendisini savunarak kızını korumak istediğini dile getirdi. Baba olarak kızının uyuşturucu madde kullanan bir kişiyle görüşmesine tepki gösterdiğini ifade eden Muhtar, “Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan ‘Kabal’ isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dk süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?” notunu ekledi.

Deniz Uğur &quot;Elim ayağım titriyor&quot; diyerek Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı ses kaydını yayınladı! &quot;Allah'ın cezası kadın...&quot;Deniz Uğur "Elim ayağım titriyor" diyerek Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı ses kaydını yayınladı! "Allah'ın cezası kadın..."


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