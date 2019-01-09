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Deniz ulaşımına fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 08:16 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul DHA
Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.
Şehit Hatları'nın iptal seferleri şöyle:
-06.55 Bostancı-Karaköy
-07.45 Karaköy-Bostancı
-08.00 Ortaköy-Üsküdar
-08.00 Üsküdar-Ortaköy
-07.50 Kadıköy-Sarıyer

İDO'nun iptal edilen seferleri:
-08.50 Bostancı-Beşiktaş
-08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı
-08.10 Beşiktaş-Bostancı
-18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
-09.51 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO'nun iptal seferleri:
-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
-12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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