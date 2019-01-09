Deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbul DHA

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

Şehit Hatları'nın iptal seferleri şöyle:

-06.55 Bostancı-Karaköy

-07.45 Karaköy-Bostancı

-08.00 Ortaköy-Üsküdar

-08.00 Üsküdar-Ortaköy

-07.50 Kadıköy-Sarıyer

İDO'nun iptal edilen seferleri:

-08.50 Bostancı-Beşiktaş

-08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı

-08.10 Beşiktaş-Bostancı

-18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

-09.51 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO'nun iptal seferleri:

-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

-12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

