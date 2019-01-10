DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ 

Haber: İSTANBUL,(DHA)
Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.
İDO'da iptal edilen seferler şöyle:
18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
17.50 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy
18.40 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı
18.30 Beşiktaş-Bostancı
19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
ve yarın sabah 09.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:
19.00 Eminönü-Bursa
19.00 Bursa-Eminönü
Görüntü dökümü:
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- Sarayburnu sahilden görüntü
- Dalgaların kıyıya vurması
- Rüzgarın şiddeti
- Ağaçların görüntüsü
- Genel ve detaylar
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