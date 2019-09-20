HABER

Deniz ulaşımına fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:17 | Son Güncelleme

Marmara Denizi’ndeki bazı deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 14.00 ve 16.00’daki Bursa-İstanbul 13.30, 15.00 ve 16.30’daki İstanbul-Bursa, 13.30’daki İstanbul-Armutlu ve 14.55’teki Armutlu-Bursa seferleri programdan kaldırıldı.BUDO’nun saat 12.00’deki Bursa-İstanbul seferi ise yapılamadı.İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) de yaptığı açıklamada, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 14.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 ve Bandırma-Yenikapı-Bostancı 15.30 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Marmara Denizi’ndeki bazı deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 14.00 ve 16.00’daki Bursa-İstanbul 13.30, 15.00 ve 16.30’daki İstanbul-Bursa, 13.30’daki İstanbul-Armutlu ve 14.55’teki Armutlu-Bursa seferleri programdan kaldırıldı.
BUDO’nun saat 12.00’deki Bursa-İstanbul seferi ise yapılamadı.
İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) de yaptığı açıklamada, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 14.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 ve Bandırma-Yenikapı-Bostancı 15.30 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Kocaeli’de sağanak yağış etkili oluyorKocaeli’de sağanak yağış etkili oluyor
Sultanbeyli'de gelinin evi önünde havaya ateş açan 2 kişi yakalandı Sultanbeyli'de gelinin evi önünde havaya ateş açan 2 kişi yakalandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızı PKK tarafından kaçırılan babanın acı bekleyişi... Mezarını hazırladı

Eşi Diyarbakır'da, kendisi mezar başında bekliyor...

Son dakika! Kartal'da çöken binayla ilgili davada flaş gelişme

Kartal'da çöken binayla ilgili davada flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu: Kapalı Maraş kullanıma açılacaktır

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Son dakika: Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli

Son dakika: Bodrum açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı! Kayıp bebek aranıyor

Bodrum açıklarında facia! Kayıp bebek aranıyor

İstanbul'da fuhuş operasyonu! 'Mobil Türkan' da yakalandı

'Mobil Türkan' yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.