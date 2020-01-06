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  4. Deniz ulaşımına fırtına engeli

Deniz ulaşımına fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 23:57 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), yarın yapılması planlanan bazı seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

İSTANBUL DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), yarın yapılması planlanan bazı seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

İPTAL EDİLEN SEFERLER
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08.10 seferi
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 14.50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 16.00 seferi
07.30 Bostancı Kadıköy Yenikapı Bakırköy seferi ise Kadıköy iskelesine uğramadan yapılacak.

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