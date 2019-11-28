Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO, BUDO ve Şehir Hatları sefer iptalleri

Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle çok sayıda seferde iptaller yaşandı.

İDO'DA SEFER İPTALLERİ



İDO'da "Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30 - 08.20, Bostancı-Beşiktaş 07.40 - 08.10, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 - 10.40, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 - 09.50, Bursa-Büyükçekmece 08.00 - 09.40" seferleri iptal edildi.

ŞEHİR HATLARI'NDA DA İPTALLER YAŞANDI



Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise, Değerli yolcularımız, 07:45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07:50 Kadıköy-Sarıyer, 07:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamaktadır." denildi.

BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

13:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14:25 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

15:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

(DHA)

