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Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO, BUDO ve Şehir Hatları sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 23:17 | Son Güncelleme

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferlerinde iptaller yaşandı.

Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO, BUDO ve Şehir Hatları sefer iptalleri

Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle çok sayıda seferde iptaller yaşandı.

İDO'DA SEFER İPTALLERİ

İDO'da "Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30 - 08.20, Bostancı-Beşiktaş 07.40 - 08.10, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 - 10.40, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 - 09.50, Bursa-Büyükçekmece 08.00 - 09.40" seferleri iptal edildi.

ŞEHİR HATLARI'NDA DA İPTALLER YAŞANDI

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise, Değerli yolcularımız, 07:45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07:50 Kadıköy-Sarıyer, 07:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamaktadır." denildi.

BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
13:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14:25 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
15:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

(DHA)

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