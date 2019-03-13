HABER

Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO ve BUDO seferlerinde iptaller var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 05:55 | Son Güncelleme

Gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi.

Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO ve BUDO seferlerinde iptaller var

İstanbul’da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'da iptal olan seferler:

07:45 - 10:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 - 11:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO'da iptal olan seferler:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
0:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!
İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyorİstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İDO BUDO sefer iptalleri fırtına

En Çok Okunan Haberler

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Brexit anlaşmasını yine reddedildi

Brexit anlaşmasını yine reddedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkent'te silah sesleri! GBT kontrolünden kaçan şüpheliler, bekçilere ateş açtı

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

İstanbul'da feci kaza! Lüks araç kimyasal madde yüklü araca çarptı

Lüks araç kimyasal madde yüklü araca çarptı!

Ortalığı savaş alanına çevirdiler! Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: Yaralılar var

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: Yaralılar var

Polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi! Korkunç son!

Polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi! Korkunç son!

Üvey babasının kafasına ekmek bıçağı saplamıştı! Kendisini böyle savundu!

Üvey babasını bu hale getirmişti! Kendisini böyle savundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.