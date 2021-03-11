Deniz ulaşımına fırtına engeli! Peş peşe sefer iptalleri

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 14.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Gökçeada-Kabatepe hattında da 4 seferin iptal edildiği daha önce duyurulmuştu.

BURSA-İSTANBUL SEFERLERİNE İPTAL

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Kaynak: AA-İHA

