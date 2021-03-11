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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Peş peşe sefer iptalleri

11.03.2021 09:13 | Son Güncelleme:
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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Peş peşe sefer iptalleri

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi. Öte yandan Bursa ile İstanbul arasında yolcu taşıyan deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 14.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Gökçeada-Kabatepe hattında da 4 seferin iptal edildiği daha önce duyurulmuştu.

BURSA-İSTANBUL SEFERLERİNE İPTAL

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Kaynak: AA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Bozcaada

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