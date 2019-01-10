DHA İSTANBUL - DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ(ek bilgi ve görüntüyle)
Haber: İstanbul DHA Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.
İDO'da iptal edilen seferler şöyle:
07.00 Yalova-Pendik
07.15 Yalova-Yenikapı
07.45 Yenikapı-Yalova
07.30 Bostancı-Beşiktaş
07.40 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08.10 Beşiktaş-Bostancı
08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı
09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.50 Bostancı-Beşiktaş
18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
BUDO'da iptal seferler ise şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
Şehir hatları 06.55 Bostancı-Karaköy seferi iptal edildi.
Görüntü Dökümü:
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- Sarayburnu sahilden görüntü
- Dalgaların kıyıya vurması
- Rüzgarın şiddeti
- Ağaçların görüntüsü
- Genel ve detaylar
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