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Deniz ulaşımına hava muhalefeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 09:17 | Son Güncelleme

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal edildi.Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO’nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal edildi.
Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO’nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu. İDO’nun internet sitesinde yapılan açıklamada,
"09:30-Bandırma-Yenikapı-Bostancı
09:50-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10:30-Bursa-Yenikapı-Kadıköy
11:50-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
12:30-Bursa-Yenikapı-Kadıköy
18:45-Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada ise
"09:30-Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30-Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10:00-Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30-İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11:30-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
11:30-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
12:55-Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

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