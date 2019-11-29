HABER

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 08:47 | Son Güncelleme

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapılacak seferlerinden bazıları olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarından dolayı 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00, 13.00 ve 15.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.İDO ise bugün için 08:00 - 09:40 Bursa-Büyükçekmece, 10:30 - 12:10 Büyükçekmece-Bursa, 07:45 - 10:40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07:50 - 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12:00 - 15:00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapılacak seferlerinden bazıları olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarından dolayı 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00, 13.00 ve 15.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
İDO ise bugün için 08:00 - 09:40 Bursa-Büyükçekmece, 10:30 - 12:10 Büyükçekmece-Bursa, 07:45 - 10:40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07:50 - 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12:00 - 15:00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.

PARTNERDepreme yakalandı! 'İnançlı biri olduğum için...'Depreme yakalandı! 'İnançlı biri olduğum için...'
Teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeliTeleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli
Didim ve Kuşadası'nda 111 göçmen yakalandıDidim ve Kuşadası'nda 111 göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

TBMM'de gerilim! 'General eskisi' sözleri ortalığı karıştırdı

TBMM'de gerilim! 'General eskisi' sözleri ortalığı karıştırdı

Amcaoğullarının 500 liralık kavgası kanlı bitti!

Amcaoğullarının 500 liralık kavgası kanlı bitti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Duygulandıran görüntü... Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu

Duygulandıran görüntü... Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu

FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Harekete geçildi! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı! Program yarıda kesildi (Hande Fırat'ın sağlık durumu)

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Son dakika... Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Mansur Yavaş’tan Ankaralılara ‘kuvvetli fırtına’ uyarısı

Mansur Yavaş’tan Ankaralılara uyarı

Antalya'da ormanlık alanda bir kişi ölü bulundu

Ormanlık alanda şüpheli ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.