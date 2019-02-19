Deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul’da etkili olan yoğun sis nedeniyle şehir hatları vapurlarının tüm seferleri iptal edildi.
İstanbul genelinde dün gece etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatlarının tüm seferleri iptal edildi.
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