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Deniz üstünde hamak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 16:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde deniz üstünde kurulan bir hamak çocukların eğlence kaynağı oldu.

Deniz üstünde hamak keyfi

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde deniz üstünde kurulan bir hamak çocukların eğlence kaynağı oldu.
Antalya'da hava sıcaklığının 31 derece, deniz suyu sıcaklığının 29 dereceyi göstermesiyle yerli ve yabancı turistler ve Antalyalılar sahile akın etti. Sıcak havada dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni tercih eden turistler, güneşli havanın ve denizin tadını doyasıya çıkardı. Konyaaltı Sahili'nde bulunan bir işletme ise müşteriler için deniz üstünde hamak kurdu. Dalgalar arasında salıncakta denize giren çocuklar keyifli dakikalar yaşadı.

FOTOĞRAFLI

Deniz üstünde hamak keyfiDeniz üstünde hamak keyfiDeniz üstünde hamak keyfiDeniz üstünde hamak keyfi

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