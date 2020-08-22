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Deniz veya havuzdan ne tür enfeksiyonlar kapılabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.08.2020 14:59 | Son Güncelleme

Normalleşme sürecinin başlaması ve sıcak havaların gelmesiyle birlikte vatandaşlar havuz ve denizlere akın etti. Fakat tüm ortak kullanım alanlarında olduğu gibi havuz ve denizlerde de enfeksiyona neden olacak pek çok mikrop bulunur. Serinlemek isterken enfeksiyon kapmamak için tatil yaptığınız yerin hijyenini sorgulamanız gerekiyor. Peki, sudan gelen enfeksiyonlar nedir? Nasıl tedbir alınmalıdır?

Deniz veya havuzdan ne tür enfeksiyonlar kapılabilir

Havuza, denize girmeden önce bir daha düşünün! Sudaki mikroplar cilt yüzeyinde...

Havuz ve deniz gibi ortak kullanım alanlarında; insanların burun floralarındaki akıntılar, cildindeki bakteriler, idrar ve genital akıntılar gibi tüm bakteri ve mikroplar suya karışır. Bilinenin aksine bu mikroplar tuzlu suda yani denizlerde hemen yok olmaz. Bu sebeple yaz aylarının gelmesiyle birlikte deniz ve havuz suyu kaynaklı enfeksiyonlarda artış yaşanır. İşte yaz aylarında artış gösteren enfeksiyon hastalıkları ve alınabilecek tedbirler…

GÖZ ENFEKSİYONLARI

Sıcak ve nemin etkisiyle göz hastalıklarına yol açan parazit ve mikropların yayılımı hızlanır. Uzmanlar havuzlarda, her ne kadar klor ile dezenfekte edilse de, paraziter enfeksiyon riskinin düşmediğine işaret ediyor. Aynı zamanda klor bazlı kimyasal maddelerin kornea yüzey bozukluklarına ve gözlerde tahrişe neden olduğu da unutulmamalıdır.

SİNDİRİM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI

Kirli sularda rotavirüs, hepatit A ve salmonella gibi çeşitli virüs ve bakteriler uzun süre canlılığını koruyabiliyor. Kirli suyun yutulması halinde bu enfeksiyonlar kendini; bulantı, ishal, kusma ve ateş gibi belirtilerle göstermeye başlıyor. Bu enfeksiyonlara yakalanmamak için temizliğinden emin olmadığınız sulara girmeden önce bir kere daha düşünmenizde fayda var.

GENİTAL BÖLGE VE İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

Yaz aylarının gelmesiyle özellikle kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. İdrar yaparken yanma hissi oluşuyor, kasık ve genital bölgenizde ağrı hissediyor ya da yoğun genital akıntılar yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana danışmalısınız.

CİLT YÜZEYİ ENFEKSİYONLARI VE MANTAR

Yüksek sıcaklık ve nem oranının terlemeyle birleşmesi mantar enfeksiyonlarına davetiye çıkarıyor. Cildinde mantar olan kişilerin havuza ve denize girmesi, mantar enfeksiyonunu kolayca diğer kişilere bulaştırabiliyor. Suyun dezenfekte edilmesi için kullanılan kimyasalların tüm mikropları bir anda yok etmediği bilinen bir gerçek. Aynı zamanda bu kimyasallar sıklıkla cilt yüzeyi enfeksiyonlarına da sebep olabiliyor.

KULAK ENFEKSİYONLARI

Kirli suya uzun süre maruz kalmak dış kulak enfeksiyonuna sebep olabiliyor. Şiddetli kulak ağrısı, işitmede güçlük ya da akıntı gibi şikayetler kulak enfeksiyonuna yakalandığınıza işaret ediyor olabilir. Böyle durumlarda hiç ihmal etmeden bir uzmana danışmak gerekiyor.

ENFEKSİYONDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

  • Su sirkülasyonunun olmadığı havuzlara girmekten kaçının.

  • Köpüklü ve durgun denizlerden uzak durun.

  • Sudan çıktıktan sonra mutlaka mayonuzu değiştirin. Islak mayo mantar enfeksiyonlarına neden olabilir.

  • Suya girmeden önce ve sonra duş alın.

  • Bakteriler nemli ortamları seviyor. Bu sebeple mutlaka temiz bir havluyla kurulanın.

  • Dış kulak enfeksiyonlarından korunmak için kulak tıkacı kullanın.
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