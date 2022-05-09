Deniz yerine havuz tercih edenlere yüzmeye yardımcı ürün önerileri

Yaz geliyor ve yüzme sezonunun açılmasına az zaman kaldı. Peki, yüzmenize yardımcı olacak tüm aksesuarlarınız hazır mı? Cevabınız "Hayır" ise üzülmeyin. Sizin için yüzmenize yardımcı olacak aksesuarları inceledik. Özellikle deniz yerine havuzda yüzmeyi tercih ediyorsanız bazı ürünlere mutlaka sahip olmanız gerekiyor. İşte havuzda yüzmenizi kolaylaştıran ve keyifli hâle getiren ürün önerileriyle karşınızdayız. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Deniz ve Havuz İçin Yüzme Koltuğu ile havuzun keyfini çıkarın

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Havuz keyfi yapmayı sevenler için tasarlanmış olan Deniz ve Havuz İçin Yüzme Koltuğu ile havuzdan çıkmak istemeyeceksiniz! Genç ve yetişkin kullanımına uygun yüzen sandalye sayesinde su üzerinde hem rahat hem eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Ürün, havuz ya da yüzme korkusu olan kişilerin kullanımı için de ideal. Çubuk makarna ve oturma filesinden oluşan koltuğun kurulumu ise oldukça basit. Oturma filesini çubuk makarna kısmına geçirin ve kullanmaya başlayın. İşte bu kadar kolay! Rengârenk çeşitleri ile yaz aylarının vazgeçilmezi olacak ürüne mutlaka şans tanıyın!

2. Renkli kişiliğinizi havuzda yansıtmanız için: Zigver Gökkuşağı Yetişkin Yüzme Simidi

Havuz keyfinize daha fazla keyif katacak ürünü arıyorsanız Zigver Gökkuşağı Yetişkin Yüzme Simidi tam size göre! Simit sayesinde suyun üzerinde rahatlayıp dinlenebilirsiniz. Yüksek kaliteli malzemeden üretilen yüzme simidi, yırtılmaya ve çizilmeye karşı dayanıklı yapıya sahip. Böylelikle suda gönül rahatlığıyla uzun zaman geçirebilirsiniz. Şişirmesi ve söndürmesi kolay olan ürünü seyahatte ya da tatildeyken yanınızda zorlanmadan taşıyabilirsiniz. Yetişkinlerin kullanımına uygun olan ürünü havuz dışında ayrıca denizde veya gölde de kullanabilirsiniz. Göz alıcı ve özel tasarımı ile dikkatleri üzerinize çekeceğinize eminiz.

3. Havuzda konfor arayanlara: Bestway Koltuklu Havuz Yatağı

Havuzda yüzmeye yardımcı olacak hem geniş hem konforlu bir ürün arıyorsanız Bestway Koltuklu Havuz Yatağı'na mutlaka göz atmalısınız. Dayanıklı vinyl malzemeden üretilen havuz yatağı, uzun süreli kullanım imkânı sunuyor. 188x71 cm ölçülerindeki yatakta dilediğiniz gibi uzanabilir ve huzurla dinlenebilirsiniz. Kol ve sırt dayama bölümlerine sahip ürün sayesinde dilerseniz su üstünde kitap bile okuyabilirsiniz! İçeceğinizi koyabileceğiniz bölmesiyle bir yandan serinlerken bir yandan da keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz. Ayrıca ürün paketinde tamir kiti de mevcut olduğu için yatağın kurulumu oldukça kolay. Transparan ve renkli yapıdaki ürünü incelemeden geçmemenizi öneririz.

4. 7'den 70'e herkese uyacak ürün arayanlara: Metropolstore Yetişkin Yüzme Kolluğu

Her yaşa uygun olarak havuzda kullanabileceğiniz bir ürün mü arıyorsunuz? O hâlde Metropolstore Yetişkin Yüzme Kolluğu tam size göre olabilir! İster 2 yaşındaki çocuğunuz ister 60 yaşındaki aile büyüğünüz ya da kendiniz için ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Kol kalınlığına göre şişirip ayarlayabileceğiniz kolluklar, konforlu kullanım sunar. Kolluk sayesinde havuzda yüzme keyfinizi korkmadan sürdürebilirsiniz. Sarı, pembe ve turuncu renk seçeneklerine de sahip yüzme kolluğundan tarzınıza uygun olanı satın alabilirsiniz. Kaliteli malzemeden üretilen ve uzun yıllar size eşlik edecek ürüne göz atmadan geçmeyin!

5. Çekirdek ailelere özel: Buradanaldım 3'lü Simit ve Hamak Seti

Sırada hem ekonomik hem kaliteli ailece kullanabileceğiniz bir önerimiz var. Buradanaldım 3'lü Simit ve Hamak Seti; leopar desenli deniz simidi, fileli deniz hamağı ve Unicorn desenli deniz simidi içeriyor. Ayrıca setin içerisinde pompa hediye olarak geliyor. Ürün içeriğindeki turuncu benekli ve leopar desenli deniz simidi 90 cm dış ve 45 cm iç çevreye sahip. 130x73 cm ölçülerindeki fileli deniz hamağı da konforlu kullanım sunuyor. Unicorn desenli deniz simidinin ölçüsü ise 70 cm. Pompa sayesinde kolayca şişirilen ürünler kanserojen madde içermiyor. 12 yaş ve üzeri kişiler için kullanıma uygun sete şans vermenizi öneririz.

6. Yüzme tekniğini geliştirmek isteyenlere: Actifoam Yüzme Tahtası

Profesyoneller gibi yüzmek mi istiyorsunuz? Ergonomik tasarıma sahip Actifoam Yüzme Tahtası ile bunu başarmanız mümkün! Ürün, alt vücut bölgenizi güçlendirmenizi ve yüzme tekniğinizi ilerletmenizi sağlıyor. Yüzme eğitimlerinde kullanıma uygun olan yüzme tahtası en doğru vücut pozisyonunu almanıza yardımcı oluyor. Dilerseniz ürünü ayak paletiyle de kullanabiliyorsunuz. Genleştirilmiş polipropilen (EPP) malzemeden üretilen yüzme tahtası dayanıklı ve kimyasallara karşı dirençli yapıya sahip. Ayrıca ısı yalıtımı bulunan ve %100 geri dönüştürülebilir olarak tasarlanan ürün cildinizi tahriş etmiyor. Çocuk, orta ve büyük olmak üzere 3 farklı boy seçeneğinden istediğinizi satın alabilirsiniz.

7. Daha profesyonel yüzme deneyimi için: Arena Powerfin Pro Yüzme Antrenman Paleti

Hızlı yüzmeyi ister misiniz? O hâlde Arena Powerfin Pro Yüzme Antrenman Paleti aradığınız ürün olabilir! Paletin üzerinde bulunan hidrodinamik yarıklar, sudaki bacak hareketlerinizi daha fazla kontrol etmenizi sağlıyor. Açık topuk sayesinde ayak bileğinizin esnek hareket etmesine yardımcı oluyor. Kolay giyilip çıkarılan yüzme paleti sizi zorlamıyor. %100 silikon malzemeden üretilen palet uzun yıllar size eşlik ediyor. İçeriğinde PVC içermiyor böylece alerjiye neden olmuyor. Yüzmeyi profesyonelleştiren ürün hem kadın hem erkek kullanımına uygun. Farklı renk seçeneklerine de sahip palet modelinden tarzınıza uygun olanı güvenle satın alabilirsiniz.

8. Speedo Futura Classic Au Yüzücü Gözlüğü ile gözlerinizi koruma altına alın

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Speedo Futura Classic Yüzücü Gözlüğü güneşin zararlı ışınlarına karşı sizi koruyor. Esnek yapısı ve kolay ayarlanabilen kordonları sayesinde yüzünüze tam uyum sağlıyor. Yumuşak silikon malzemeden üretilen gözlük, göz çevrenizde iz bırakmıyor ve konforlu kullanım sunuyor. Buğu önleme özelliğiyle yüzme sırasında daha net görmenize olanak tanıyor. Gözlüğü ister günlük kullanım ister antrenman için tercih edebilirsiniz. Ürünü her kullanımdan sonra mutlaka soğuk ve temiz suyla yıkayın ancak gözlük camlarının içini ovalamayın. Bu şekilde buğu önleme özelliğine zarar vermeden uzun ömürlü kullanım sağlayabilirsiniz.

9. Yüzerken saçlarınızın yüzünüze gelmemesi için: Bermuda Silikon Yüzücü Bonesi

Bermuda Silikon Yüzücü Bonesi yüzerken rahat hareket etmenizi sağlıyor. Daha hızlı yüzmenize katkı sağlayan ürün, yüzme konusunda profesyonelleşmenize imkân tanıyor. Esnek yapısı sayesinde her yaşa uyum sağlayan ürün saçlarınızın dökülmesini engelliyor. Hem havuzdaki klora hem de güneşin zararlı ışınlarına karşı saçlarınızı koruyor. Ayrıca saçlarınızın hijyenik kalmasına da yardımcı oluyor. Farklı renk seçeneklerinden tarzınıza uygun olanı tercih edebilir ve yüzerken saçınızın nasıl göründüğünü dert etmeyi bırakabilirsiniz! Tam bir fiyat performans ürünü olan boneye mutlaka şans tanıyın.

10. Bebeğinizin güvenli şekilde yüzmesi için: Schulzz Mambobaby Bebek Yüzme Can Simidi

Bebeğinizin yüzmesine yardımcı olacak hem kaliteli hem güvenilir bir ürün mü arıyorsunuz? Listemizin son tavsiyesi Schulzz Mambobaby Bebek Yüzme Can Simidi, gölgelikli tasarımı sayesinde bebeğinizi güneşten koruyor. Emniyet kilidine sahip ürün bebeğinizin devrilmesini ya da düşmesini engelliyor. Böylece güvenli kullanım imkânı sunuyor. Ayarlanabilen askıları ve tokaları ile bebeğinizin rahat hareket etmesine yardımcı oluyor. 6 ile 18 kg arası bebekler için uygun olan ürün, patentli inci köpük teknolojisiyle üretiliyor. Böylelikle hava sızıntısı yapmıyor. Can simidini gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.