Deniz Yücel davası: Berlin'den "hukuk devletine uygun" yargılama talebi

Alman hükümeti Türkiye'den "hızlı ve hukuk devletine uygun bir yargılama" talep etti.Die Welt gazetesi Türkiye eski muhabiri Deniz Yücel hakkında istenen cezanın belli olması üzerine bugün Berlin’den bir açıklama yapıldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, davayla ilgili olarak hükümetin "hızlı ve hukuk devletine uygun bir yargılama" talep ettiğini söyledi.

Sözcü ayrıca Yücel'e yöneltilen "suçlamaların mahiyeti ve orantılılığının şüpheli göründüğünü ve davanın çok uzadığını" ifade etti. Türkiye'de Alman vatandaşlarının yargılandığı diğer davalarda da benzer bir durumun görüldüğünü sözlerine ekledi.

Deniz Yücel davasıyla ilgili olarak Ankara ile temasların sürdüğünü söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Arkasını bırakmayacağız" diye konuştu.

Sözcü ayrıca Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Türkiye'de Alman vatandaşlarının yargılandığı tüm davaların bir an evvel sonuca kavuşturulması konusunda ısrarcı olduğunu belirtti. Bunun gerçekleşmemesinin Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine engel olduğunu kaydetti.