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Deniz Yücel davasında karar bekleniyor

16.07.2020 10:36 | Son Güncelleme

Gazeteci Deniz Yücel’in Türkiye’de "terör örgütü propagandası yapmakla" suçlandığı davada gelecek duruşma Perşembe günü görülecek.

Deniz Yücel davasında karar bekleniyor

Davada karar çıkması olası.Alman Die Welt gazetesinin eski Türkiye muhabiri Deniz Yücel hakkındaki tartışmalı davanın görülmesine, Perşembe günü Türkiye'de devam ediliyor.

İstanbul Başsavcılığı tarafından Yücel hakkında 15 yıl ve 3 ay hapis cezası isteniyor. Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla tutuksuz yargılanıyor.

Yücel'in avukatı Veysel Ok, görülen son duruşmada esasa ilişkin savunmasını yaptığı için Perşembe günü yapılacak duruşmada karar çıkmasına olası gözüyle bakılıyor. 24 Haziran'da yaptığı savunmada Ok, soruşturma aşamasındaki hukuksuzluklara, iddianamedeki eksikliklere ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Yücel’in haklarının ihlal edildiğine yönelik kararına değinmişti.

Gazeteci Yücel, yazdığı bir makale nedeniyle 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanmış ve yaklaşık bir yıl sonra serbest bıraılmıştı. Deniz Yücel davası, son yıllarda Türk-Alman ilişkilerinin gerilmesine yol açan birçok etkenden biri olarak görülüyor.

AFP,dpa/BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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