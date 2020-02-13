Deniz Yücel hakkında 15 yıla kadar hapis talebi

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye eski muhabiri Deniz Yücel'in "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yargılandığı davada savcılık 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteminde bulundu.

İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki davada esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 19 Haziran 2016 tarihli yazısında "PKK terör örgütünün sözde ideolojisini yüceltme maksadıyla söylemlerde bulunduğunu" belirterek Yücel'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 3 aya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Toplamda Yücel için 4 yıl 3 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmiş oldu.

Mütalaada "FETÖ/PDY propagandası yapmak" suçunun maddi unsurları oluşmadığı için sanığın bu suçtan beraatine karar verilmesi talep edildi.

Sanık Yücel'in avukatı Veysel Ok, esasa ilişkin savunma yapmaları için süre talep etti. Avukatın süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.