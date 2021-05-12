Deniz Yücel hakkında yeni iddianame! 2 yıla kadar hapsi isteniyor

Yücel hakkında, bu yazılardaki ifadeleriyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan kamu davası açıldığı ancak İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince yasal unsurlar bulunmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraat kararı verildiği hatırlatılan iddianamede, Yücel'in eyleminin, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu dile getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Deniz Yücel'in, Almanya'da yayın yapan Die Welt isimli yayın kuruluşunda, 26 - 27 Ekim 2016 tarihli yazılarındaki ifadeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu ve bu kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesinde hüküm bulan, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

İddianamede, Yücel'in alınan ifadesinde, "26 Ekim 2016 tarihli yazısında Kürt ve Türklerle ilgili aktardığı bir fıkranın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçu olarak değerlendirdiği, Almanya'da Almanca olarak yayımlanan yazısıyla hangi halkı nasıl kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini bilmediği, 27 Ekim 2016 tarihli yazısında ise kullandığı 'Ermeni soykırımı' ibaresinin suç sayıldığı, soykırıma basketbol maçı diyemeyeceği" şeklinde savunma yaptığına işaret edildi.

"İDDİANAME, 6 AYLIK DAVA AÇMA SÜRESİ İÇİNDE DÜZENLENDİ"

Basın Kanunu'na söz konusu yazının günlük olmayan bir dergide yayımlanması nedeniyle 6 aylık dava açma süresine tabi olduğu ve bu haliyle 6 aylık sürenin suçun öğrenilme tarihi olan 11 Eylül 2020'de başladığının kabul edilmesi gerektiği dile getirilen iddianamede, şüpheli Yücel hakkında soruşturmaya izin verilmesi için 12 Şubat 2021'de fezleke düzenlendiği, bu tarih itibariyle 6 aylık sürenin durduğu ve 6 aylık dava açma süresi içerisinde iddianame düzenlendiği anlatıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 13 Mart 2021'de şüpheli Yücel hakkında soruşturma izni verdiği kaydedilen iddianamede, bu kişinin, Almanca dilinde 26 Ekim 2016'da Kürtler ile ilgili ve ertesi gün Ermeniler ile ilgili yazdığı yazılardaki söylemlerinin, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyet devletini aşağılayıcı nitelikte olduğu öne sürüldü.