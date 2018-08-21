Deniz Yücel M100 Medya Ödülü’ne layık görüldü

Yücel ödülünü 18 Eylül’de Almanya’nın Postdam kentinde düzenlenecek törenle alacak.Türkiye’de bir yıl tutuklu olarak cezaevinde kaldıktan sonra şubat ayında tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel, Avrupa medya ödülü olarak nitelendirilen M100 Medya Ödülü’ne layık görüldü. Ödülün organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, bu ödül ile Türkiye'de tutuklu olan bütün gazetecilerin hatırlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Potsdam Uluslararası Medya Derneği tarafından düzenlenen M100 Sanssouci Kolokyumu çerçevesinde verilen ödül, 18 Eylül akşamı yapılacak tören ile Deniz Yücel'e verilecek. Ödül töreninde Yücel'le ilgili övgü konuşmasını Deutsche Welle Baş Editörü Ines Pohl yapacak.

M100 Danışma Kurulu Başkanı ve Potsdam Belediye Başkanı Jann Jakobs, "Deniz Yücel'in bir gazeteci olarak Türkiye’deki siyasi ilişkilere dair haberlerini sağlam temeller üzerinde korkusuzca yazdığını” belirterek “cezaevinde bile eleştirel ve bağımsız gazetecilik için mücadele verdiğini” vurguladı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Jakobs, "otokratlar ve popülistlerin özgür ve açık bir toplumun değerlerini tehdit ettiğini” bu dönemde Deniz Yücel’in tutumunun özellikle büyük bir cesaret gerektirdiğini dile getirdi.