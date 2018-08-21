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Deniz Yücel M100 Medya Ödülü’ne layık görüldü

21.08.2018 13:56 | Son Güncelleme

Türkiye’de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra Şubat ayında tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel M100 Medya Ödülüne layık görüldü.

Deniz Yücel M100 Medya Ödülü’ne layık görüldü

Yücel ödülünü 18 Eylül’de Almanya’nın Postdam kentinde düzenlenecek törenle alacak.Türkiye’de bir yıl tutuklu olarak cezaevinde kaldıktan sonra şubat ayında tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel, Avrupa medya ödülü olarak nitelendirilen M100 Medya Ödülü’ne layık görüldü. Ödülün organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, bu ödül ile Türkiye'de tutuklu olan bütün gazetecilerin hatırlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Potsdam Uluslararası Medya Derneği tarafından düzenlenen M100 Sanssouci Kolokyumu çerçevesinde verilen ödül, 18 Eylül akşamı yapılacak tören ile Deniz Yücel'e verilecek. Ödül töreninde Yücel'le ilgili övgü konuşmasını Deutsche Welle Baş Editörü Ines Pohl yapacak.

M100 Danışma Kurulu Başkanı ve Potsdam Belediye Başkanı Jann Jakobs, "Deniz Yücel'in bir gazeteci olarak Türkiye’deki siyasi ilişkilere dair haberlerini sağlam temeller üzerinde korkusuzca yazdığını” belirterek “cezaevinde bile eleştirel ve bağımsız gazetecilik için mücadele verdiğini” vurguladı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Jakobs, "otokratlar ve popülistlerin özgür ve açık bir toplumun değerlerini tehdit ettiğini” bu dönemde Deniz Yücel’in tutumunun özellikle büyük bir cesaret gerektirdiğini dile getirdi.

Türk ve Alman vatandaşı olan 44 yaşındaki Deniz Yücel, hakkında iddianame olmaksızın bir yıl Türkiye'de tutuklu kalmış, 16 Şubat 2018 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Tahliyesinin ardından Almanya'ya dönen Yücel hakkında "terör örgütü propagandası yapmak” ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından açılan davanın ilk duruşması Haziran ayında yapılmış ve beraat talebi reddedilmişti. Savcılık, Yücel hakkında 18 yıla kadar ağır hapis cezası talep ediyor.

Gezi Park eylemcilerinden Erdem Gündüz ödül almıştı

M100 Medya Ödülü, 2005 yılından beri demokrasi, ifade ve basın özgürlüğü için mücadele eden isimlere veriliyor. 2013 yılında ödül Gezi Parkı eylemleri sırasında "Duran Adam” olarak tanınan koreograf ve dansçı Erdem Gündüz layık görülmüştü. Gündüz, Gezi Parkı eylemleri sırasındaki polis müdahalesini protesto için Taksim Meydanı'nda saatlerce hareketsiz durarak adını duyurmuştu. Ödüle layık görülenler arasında Hz. Muhammed karikatürü nedeniyle ölüm tehditleri alan Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard, Almanya’nın eski dışişleri bakanlarından Hans-Dietrich Genscher, Afrika’ya yardım için Live Aid konserlerini düzenleyen şarkıcı Bob Geldof gibi isimler bulunuyor.

M100 Sanssouci Kolokyumu’na bu yıl Avrupa ve ABD'den yaklaşık 60 genel yayın yönetmeni, tarihçi ve siyasetçinin katılması bekleniyor. Toplantıda, Avrupa ile ABD arasındaki ilişkiler ele alınacak.

DW,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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