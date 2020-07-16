Deniz Yücel'den hapis cezası kararına tepki: Karar yasa dışı

DW Türkçe’ye konuşan Yücel, kararı "yasa dışı ve T.C. Anayasası'na aykırı" diye niteledi.Alman Die Welt gazetesi Türkiye eski muhabiri Deniz Yücel, İstanbul’da görülen davada hakkında verilen 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına tepki gösterdi. Kararı DW Türkçe’ye değerlendiren Yücel, "Bu karar herşeyden önce yasa dışı bir karar, Anayasa Mahkemesi'nin geçen sene verdiği kararını hiçe sayan bir karar, Anayasa’ya da aykırı bir karar" diye konuştu.

Gazeteci Yücel, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) geçen yıl kendisi hakkında verdiği hak ihlali kararına işaret etti ve AYM’nin o kararında sadece tutuklanmasının kanuna aykırı olduğuna değil, ilaveten suç unsuru sayılan ve Die Welt gazetesinde yayınlanan bütün yazılarını tek tek inceledikten sonra tümünün basının özgürlüğü kapsamında değerlendirileceği hükmüne de vardığını hatırlattı.

Deniz Yücel, "Dolayısıyla bugün aslında mahkeme tek bir karar verebilirdi, o da beraat kararı olmalıydı ama yapmadı, çünkü beraat kararı aynı zamanda beni alenen defalarca suçlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın suç işlediğini söylemek anlamına gelecekti. Hakimler bugün bunu yapmadılar ve Anayasa Mahkemesi'ni rencide eden, onu hiçe sayan bir karar vermeyi tercih ettiler" diye konuştu. Yücel, temyize gideceklerini belirterek, en sonunda davanın beraat ile sonuçlanacağından emin olduğunu da kaydetti.