Deniz Yücel'in avukatı: AYM kararı emsal niteliğinde

Ok, "Hepsinin tahliye olması gerekir" dedi.Türkiye'de yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra Şubat 2018'de tahliye edilen Alman ve Türk gazeteci Deniz Yücel'in başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi (AYM) hem kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının hem de ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "terör propagandası yapmak"tan yargılanan Yücel'in DW Türkçe'ye konuşan avukatı Veysel Ok, AYM'nin verdiği kararın, benzer suçlamalarla tutuklu olan gazeteciler için emsal teşkil etmesi gerektiğini söyledi. Avukat Ok, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı DW Türkçe'ye değerlendirdi: DW Türkçe: AYM'nin vermiş olduğu karar ne anlama geliyor? Bu kararı okuduğumuzda ne anlamalıyız? Veysel Ok: Öncelikle çok gecikmiş bir karar. Deniz tutuklandığında bu başvuruyu yapmıştık. İki yıl sonra ve Deniz tahliye olduktan sonra çıktı. Ama her şeye rağmen çok güçlü ögeler barındıran, gazeteciliği koruyan, ifade özgürlüğünü koruyan ve Türkiye'deki tüm tutuklu gazeteciler için emsal niteliğinde tespitler yapan bir içtihat diye bakmak lazım. Özellikle Kürt sorunu, darbe teşebbüsüyle ilgili yorumlar ve devletin resmi görüşleri dışında fikir beyan eden, yazan, çizen, sorgulayan gazetecilerin yaptığı faaliyetlerin, gazetecilik faaliyeti olduğunu, bunun terörle, şiddetle, propagandayla etiketlenemeyeceğinin bir tespiti oldu bu karar. Deniz'in yargılanmasında Kürt sorunuyla ilgili haberler çoğunluktaydı. Bir örgüt lideriyle (Cemil Bayık) röportaj yapmanın, örgütün propagandası anlamına gelmeyeceğinin tespiti var. Ermeni Soykırımı kelimesini kullanmak bir ifade özgürlüğüdür tespiti var. Darbe teşebbüsündeki soru işaretlerini sorgulamanın, devletin resmi görüşünden farklı olarak yorumlamanın, bir ifade özgürlüğü olduğu tespiti var. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoriter eğilimlerinin sert eleştirilmesinin de ifade özgürlüğü olduğu tespiti var. Bu anlamda çok güçlü bir karar, güçlü bir içtihat. Tabii ki doğrudan Deniz'i ilgilendiren bir karar ama şu anda Kürt sorunu nedeniyle haberler yaptığı için tutuklu bulunan ve darbe teşebbüsünü sorgulayan ve bu yüzden tutuklu bulunan tüm gazetecilerin bu kararla beraber aslında tahliye olması gerekir.

Alt mahkemeler bu karara uyar mı? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre devletin tüm organları, kurumları, kişileri Anayasa Mahkemesi kararına uymak zorundadır. Bu herkes için bağlayıcıdır. Alt mahkeme için de yerel mahkeme için de cumhurbaşkanı için de parlamenterler için de meclis için de bağlayıcıdır. Eğer Anayasa Mahkemesi'nin kararı uygulanmazsa, bu bir suçtur. AYM'nin verdiği kararın, Deniz Yücel'in yargılandığı dava sürecine etkisi ne olur? Bu kararla beraber, Deniz Yücel'in bir yıldan fazla süre tecritte kalarak tutuklu kaldığı süreyi boşuna yattığı anlamı çıkıyor. Bütün davayı, tüm iddianemeyi çökerten bir karar. Bu kararla birlikte Deniz'in beraat etmesi lazım. Çünkü AYM Deniz'e itham edilen tüm suçlamaların bir gazetecilik faaliyeti olduğunun tespitini yaptı. Bu anlamda biz yerel mahkemede süren yargılamada bu kararı sunacağız. Kaldı ki AYM de bu kararı söz konusu mahkemeye, yani 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermiş. Bu kararla, Yücel'e yöneltilen tüm suçlamaların düşmesi gerektiğini söylediniz. Yücel hangi suçlardan yargılanıyor? Hangi eylemler dayanak gösteriliyor?