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Deniz Yücel'in tazminat talebine ret

25.09.2018 16:58 | Son Güncelleme

Türk ve Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel’in “haksız tutuklandığı” gerekçesiyle Türk hükümeti aleyhine tazminat talebiyle açtığı dava reddedildi.

Deniz Yücel'in tazminat talebine ret

Yücel'in avukatı Ok temyize gideceklerini söyledi.Türkiye’de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok, Yücel'in “haksız tutuklamaya uğradığı” gerekçesiyle 2 milyon 980 bin Türk Lirası tutarında Türk hükümeti aleyhinde açtığı tazminat davasının reddedildiğini ve temyize gideceklerini açıkladı.

Ok, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada İstanbul 17. Ceza Mahkemesi'nin ret için bir gerekçe göstermediğini söyledi. Bir hafta içinde temyize gideceklerini belirten Ok, Türkiye'de sonuç alamamaları halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceklerini aktardı.

Türk ve Alman vatandaşı olan 44 yaşındaki Deniz Yücel, hakkında iddianame olmaksızın bir yıl Türkiye'de tutuklu kalmış, 16 Şubat 2018 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Dpa, dava tutanaklarında Yücel'in tutuklu kaldığı süre içerisinde hiç sorgulanmadığının belirtildiğini bildirdi.

Tahliyesinin ardından Almanya'ya dönen Yücel hakkında "terör örgütü propagandası yapmak” ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından açılan davanın ilk duruşması Haziran ayında yapılmış ve beraat talebi reddedilmişti. Yücel'in ikinci duruşması 20 Aralık'ta görülecek. Savcılık, Yücel hakkında 18 yıla kadar ağır hapis cezası talep ediyor.

Tutuklu Alman vatandaşları

Deniz Yücel'in hakkında iddianame bulunmaksızın yaklaşık bir yıl Silivri Cezaevi'nde tutulması, Türkiye ile Almanya arasında gerilim yaratan konular arasında yer almıştı. Yücel'in tutuklanması Almanya'da siyasi bir tutum olarak nitelendirilmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetiyle 27-29 Eylül arasında Almanya'ya iki günlük bir devlet ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Angela Merkel ile de iki kez bir araya gelecek. Bu ziyaret sırasında Türkiye'de halen tutuklu bulunan beş Alman vatandaşının durumunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

DW,dpa,AP/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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