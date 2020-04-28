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Deniz yunuslara kaldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2020 12:20 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar evden çıkmadan hayatlarını sürdürürken, doğada ortaya çıkan manzaralar görenleri mest ediyor. Koronavirüs nedeniyle durma noktasına gelen deniz trafiğinin sakinliği yunuslara yaradı. Yunus balıklarının Tekirdağ kıyılarında dakikalarca yüzdükleri görüldü.

Deniz yunuslara kaldı!

Çin’de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyaya yayılan ve Türkiye’de de görüldükten sonra ülke genelinde vaka sayıları hızla artmaya başladı. Bunun üzerine ülke genelinde sıkı tedbirlerin uygulanması deniz trafiğini de rahatlamış oldu.

GRUP HALİNDE GÖRÜLMEYE BAŞLADILAR

Tekirdağ’da sahillerinin yürüyüşe yasak olması ve deniz trafiğinin rahatlamasını fırsat bilen Yunus Balıkları gruplar halinde görülmeye başladı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi sahili yakınlarında grup halinde yüzen yunusların o anları vatandaşların kameralarına yansıdı. Marmara Denizinde gruplar halinde bir süre yüzen Yunuslar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Yunuslar daha sonra gözlerden ırak oldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Deniz Trafiği yunus

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