Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Gazeteci Deniz Zeyrek, HaberTürk’te katıldığı programda açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı’nın 23 Nisan 2020 Perşembe ve 24 Nisan 2020 Cuma günleri, marketlerin ve bakkalların 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet göstermesine imkan tanıyan düzenlemesine değinen Zeyrek, şu ifadeleri kullandı;

“İNSAN KALABALIĞI OLUŞMUYOR”

Perşembe ve cuma günleri 14.00’e kadar alışveriş yapılabilir, markete gidilebilir uygulaması çok doğruydu. Benim kişisel olarak sabah ve öğlen saatlerinde gözlemlediğimde bir yığılma olmuyor.

İnsanlar hem sokağa çıkma yasağını içselleştirmiş hem de kişisel ihtiyaçları olmadığı sürece sokağa çıkmıyorlar. Bugün de gözlemlediğim kadarıyla fırınların dışında bir insan kalabalığı yoktu.

Ben artık büyük kentlerde bunu içselleştirdiğini düşünüyorum. İnsanlar dışarı çıkmak zorunda değilse, işe gitmek zorunda değilse evinde kalmayı tercih ediyor. Bence bu uygulama yaygınlaştırılabilir.

“CUMARTESİ-PAZAR GÜNLERİ DE UYGULANABİLİR”

Önümüzdeki günlerde bir tehlike kalmamış gibi görünüyor ama olur da ikinci bir dalga yaşanırsa bu uygulama sürekli hale getirilebilir. Yani sabah 09.00’dan 14.00’e kadar temel ihtiyaçlarınızı karşılarsınız ama genel itibariyle sokağa çıkma yasağı olur.

Belki ilerideki günlerde cumartesi, pazar günleri de bu yöntem uygulanır çünkü gerçekten işe yaradığını ben gazeteci olarak gördüm. İnsanlar genelde uygulamaya uyuyor ve herkes işin ciddiyetinin farkında.

