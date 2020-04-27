HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 11:16 | Son Güncelleme

Gazeteci Deniz Zeyrek'ten sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasıyla ilgili dikkat çeken bir öneri geldi. İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu, 09.00-14.00 saatleri arasındaki temel ihtiyaç uygulamasına halkın büyük oranda uyduğunu ifade eden Zeyrek, bunun yaygınlaştırılabileceğini ve sürekli hale getirilebileceğini söyledi.

Gazeteci Deniz Zeyrek, HaberTürk’te katıldığı programda açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı’nın 23 Nisan 2020 Perşembe ve 24 Nisan 2020 Cuma günleri, marketlerin ve bakkalların 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet göstermesine imkan tanıyan düzenlemesine değinen Zeyrek, şu ifadeleri kullandı;

“İNSAN KALABALIĞI OLUŞMUYOR”

Perşembe ve cuma günleri 14.00’e kadar alışveriş yapılabilir, markete gidilebilir uygulaması çok doğruydu. Benim kişisel olarak sabah ve öğlen saatlerinde gözlemlediğimde bir yığılma olmuyor.

İnsanlar hem sokağa çıkma yasağını içselleştirmiş hem de kişisel ihtiyaçları olmadığı sürece sokağa çıkmıyorlar. Bugün de gözlemlediğim kadarıyla fırınların dışında bir insan kalabalığı yoktu.

Ben artık büyük kentlerde bunu içselleştirdiğini düşünüyorum. İnsanlar dışarı çıkmak zorunda değilse, işe gitmek zorunda değilse evinde kalmayı tercih ediyor. Bence bu uygulama yaygınlaştırılabilir.

“CUMARTESİ-PAZAR GÜNLERİ DE UYGULANABİLİR”

Önümüzdeki günlerde bir tehlike kalmamış gibi görünüyor ama olur da ikinci bir dalga yaşanırsa bu uygulama sürekli hale getirilebilir. Yani sabah 09.00’dan 14.00’e kadar temel ihtiyaçlarınızı karşılarsınız ama genel itibariyle sokağa çıkma yasağı olur.

Belki ilerideki günlerde cumartesi, pazar günleri de bu yöntem uygulanır çünkü gerçekten işe yaradığını ben gazeteci olarak gördüm. İnsanlar genelde uygulamaya uyuyor ve herkes işin ciddiyetinin farkında.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Huzurevinde koronavirüs salgını! Bayburt Valiliği'nden açıklamaHuzurevinde koronavirüs salgını! Bayburt Valiliği'nden açıklama
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma kısıtlaması koronavirüs Deniz Zeyrek

En Çok Okunan Haberler

Adalar vapur seferleri kontrollü olarak başladı

Adalar vapur seferleri kontrollü olarak başladı

Ülkenin basın ofisi bizzat paylaştı! Dünyayı şoka sokan kareler

Ülkenin basın ofisi bizzat paylaştı! Dünyayı şoka sokan kareler

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun'dan flaş açıklama

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun'dan flaş açıklama

Survivor Aycan Yanaç milli takıma çağrılmayacak

Survivor Aycan Yanaç milli takıma çağrılmayacak

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Playstation 4

Playstation 4

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

Diğer Haberler
İftara ne kadar kaldı 2020: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller 27 Nisan için iftar saatleri!

İftara ne kadar kaldı?

PTT önündeki insan kuyruğu metrelerce uzadı

PTT önündeki insan kuyruğu metrelerce uzadı

İstanbul'da koronavirüsle mücadelenin kalbi görüntülendi

İstanbul'da koronavirüsle mücadelenin kalbi görüntülendi

Bayburt'ta huzurevinde çok sayıda kişide koronavirüs çıktı! Valilik'ten açıklama

Huzurevinde koronavirüs salgını! Bayburt Valiliği'nden açıklama

400 kişi küçük İbrahim'i arıyor

400 kişi küçük İbrahim'i arıyor

Sağlık durumunun kimliğe eklenmesi tartışmasıyla ilgili yeni açıklama

Sağlık durumunun kimliğe eklenmesi tartışması: Söz konusu olamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.