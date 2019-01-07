HABER

Deniz Zeyrek yazdı: Adalet Bakanı Gül, ara sıra Müge Anlı'nın programını izlemeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 09:28 | Son Güncelleme

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, kamuoyunun gündeminde olan Palu ailesi için 'Sadece bir 'Reality Show' değil, ülkemizde adalet sisteminde yaşanan bütün sorunların özeti gibi duruyor' ifadesini kullandı. Zeyrek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e hukukçu gözüyle Müge Anlı'nın programını izleme çağrısında bulundu.

Deniz Zeyrek yazdı: Adalet Bakanı Gül, ara sıra Müge Anlı'nın programını izlemeli

Deniz Zeyrek, "Hukuk sistemimiz ve Palu Ailesi" başlığıyla yayımlanan yazısında "Metin Akpınar, Müjdat Gezen gibi efsane isimlerin, sadece 'sözlerinden' dolayı polis eşliğinde adliyeye çekildiği bir ülkede yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

"Hali hazırda biri 75, diğeri 77 yaşında olan iki sanatçıya 'kaçarlar' diye adli kontrol uygulanıyor. Oysa 'Palu Ailesi' olayında, bu kadar yıldır, bu kadar çok suç iddiası olmasına karşın muhtemel zanlılar adalete hesap vermek yerine, özgürce canlı yayınlarda öfke ve nefret saçmaya, muhataplarını korkutmaya devam ediyor" diyen Zeyrek, şöyle devam etti:
— Sizce de garip değil mi? Palu Ailesi, sadece bir 'Reality Show' değil, ülkemizde adalet sisteminde yaşanan bütün sorunların özeti gibi duruyor. Düşünce suçlarına karşı jet hızında işleyen adalet sistemimizin, başka dosyalarda tıkandığını, yaya kaldığını gösteriyor. Jet hızıyla gelen adalet gibi, geciken adalet de adalet olmuyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yargının yapısal sorunlarını görmek ve anlamak için ara sıra hukukçu gözüyle Müge Anlı'nın programını izlemesinde yarar olabilir.

'PALU AİLESİ OLAYI' NEDİR?

Birkaç haftadır Türkiye'nin gündeminde olan 'Palu ailesi' olayını @dender isimli Ekşi Sözlük kullanıcısı, şöyle özetliyor:

palu-ailesi

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Kar görmek isterken trafiğe takıldılarKar görmek isterken trafiğe takıldılar
27 ilde eğitime kar engeli27 ilde eğitime kar engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deniz Zeyrek adalet bakanı abdülhamit gül müge anlı palu ailesi olayı nedir ATV palu ailesi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus gemi kaptanı kamerasında ölü bulundu!

Rus gemi kaptanı kamerasında ölü bulundu!

Platonik aşk cinayetinin korkunç görüntüleri! İş arkadaşını böyle öldürdü

Platonik aşk cinayetinin korkunç görüntüleri!

Şanlıurfa'da korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Diyarbakır’ın 3 ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkma yasağı...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?)

İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? Meteoroloji'den yeni uyarı

Kar görmek isterken trafiğe takıldılar

Kar görmek isterken trafiğe takıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.