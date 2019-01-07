Deniz Zeyrek yazdı: Adalet Bakanı Gül, ara sıra Müge Anlı'nın programını izlemeli

Deniz Zeyrek, "Hukuk sistemimiz ve Palu Ailesi" başlığıyla yayımlanan yazısında "Metin Akpınar, Müjdat Gezen gibi efsane isimlerin, sadece 'sözlerinden' dolayı polis eşliğinde adliyeye çekildiği bir ülkede yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

"Hali hazırda biri 75, diğeri 77 yaşında olan iki sanatçıya 'kaçarlar' diye adli kontrol uygulanıyor. Oysa 'Palu Ailesi' olayında, bu kadar yıldır, bu kadar çok suç iddiası olmasına karşın muhtemel zanlılar adalete hesap vermek yerine, özgürce canlı yayınlarda öfke ve nefret saçmaya, muhataplarını korkutmaya devam ediyor" diyen Zeyrek, şöyle devam etti:

— Sizce de garip değil mi? Palu Ailesi, sadece bir 'Reality Show' değil, ülkemizde adalet sisteminde yaşanan bütün sorunların özeti gibi duruyor. Düşünce suçlarına karşı jet hızında işleyen adalet sistemimizin, başka dosyalarda tıkandığını, yaya kaldığını gösteriyor. Jet hızıyla gelen adalet gibi, geciken adalet de adalet olmuyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yargının yapısal sorunlarını görmek ve anlamak için ara sıra hukukçu gözüyle Müge Anlı'nın programını izlemesinde yarar olabilir.

'PALU AİLESİ OLAYI' NEDİR?

Birkaç haftadır Türkiye'nin gündeminde olan 'Palu ailesi' olayını @dender isimli Ekşi Sözlük kullanıcısı, şöyle özetliyor:





