Deniz Zeyrek yazdı: Orgeneral Temel'in törene katılmaması tenzili rütbenin nedeni değil, başlayan sürece gösterilen bir tepkiymiş

Deniz Zeyrek, "Org. Temeli’n alınması, '3 Aralık 1990'ın tekrarı mı?" başlığıyla yayımlanan yazısında Orgeneral İsmail Metin Temel'le ilgili olarak "Daha 6 ay önce bu kadar üst seviyede siyasi destek gören bir komutanın, bu kadar kısa sürede karar verici siyasi iradenin gözünden düşmesi, hatta adeta 'tenzili rütbe' ile karşılaşması nasıl mümkün olabilir?" dedi.

"Yapılan haberlerde, hem Org. Temel'in, hem Tuğg. Barut'un 14-15 Aralık tarihlerinde Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlenen 'Madalya ve Başarılı Birlik Ödül Töreni'ne katılmaması bu tenzili rütbenin nedeni olarak görülüyor" hatırlatmasında bulunan Zeyrek, sözlerine şöyle devam etti:

— Oysa, kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre iki komutanın TSK'nın gelenekselleşmiş ve çok önem verilen bu toplantısına sağlık raporu sunarak katılmaması, tenzili rütbe edilmelerinin nedeni değil, zaten başlamış olan ve tenzili rütbe ile biten sürece gösterilmiş bir tepkiymiş. Bir kaynağım, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında önemli görevler üstlenen iki komutanın, "Fırat'ın doğusuna harekat" konusunda siyasi iradeyle ve komuta kademesiyle tamamen aynı görüşte olmadığını iddia etti. İki büyük harekatı yönetmiş iki komutanın da yeni bir harekattan kaçacak subaylar olduğunu sanmıyorum. O halde Fırat'ın doğusuna yapılacak bir harekat konusunda siyasi irade ile neden ters düştüler?