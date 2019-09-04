Denizaltı elektriği UEDAŞ robotuyla güvende

“Çok büyük kolaylıklar sağlayacak”

Türkiye’de geliştirilen ilk yerli ve milli sualtı robotunun teknik özelliklerini açıklayan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "Uludağ Elektrik olarak deniz altında bir robot geliştirdik. Bunun sebebi de şu; Gökçeada, Bozcaada, Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarına elektrik dağıtım hatları deniz altından gidiyor. Bunların tespiti, güzergahlarının etüdü, koordinatlarının alınması, HD kamera ile görüntü tespiti gibi konularda çok faydalı bir araç olacak bizim için. 2 yıldır devam eden bir projeydi. 230 metreye kadar dalabiliyor. Çünkü deniz altındaki mesafeler bazen 70-80 metreyi bulabiliyor. Bu konularda bize çok büyük kolaylıklar sağlayacak" ifadelerini kullandı.