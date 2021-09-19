Denizaltı krizi büyüyor! Fransa'dan ABD ve Avustralya için "eski ortak" nitelemesi

Le Drian, France 2 televizyonunda konuk olduğu programda, ABD ile Fransa ilişkileri tarihinde ilk defa büyükelçilerini geri çağırdıklarını, bunun iki ülke arasındaki ve Avustralya ile krizin şiddetini gösterdiğini kaydetti.

"BU KRİZ ANLAMINA GELİYOR"

Dışişleri Bakanı, "Yalan, ikiyüzlülük, ciddi bir güven ihlali ve hor görmeyle karşılaştık. Aramızda işler yolunda gitmiyor, bu kriz anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

'ESKİ ORTAKLAR' İFADESİ

Fransa'nın ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini geri çekmesi konusunda, "Eski ortaklarımıza ciddi bir memnuniyetsizlik, aramızda ciddi bir kriz olduğunu göstermenin bir yoluydu." diyen Le Drian, Avustralya ve ABD'deki çıkarlarını savunmak için pozisyonlarını yeniden değerlendireceklerini söyledi.

Fransız Bakan, İngiltere'yi de sürekli fırsatçılık peşinde olmakla suçlayarak, bu nedenle Londra büyükelçisini geri çekmeyi gereksiz gördüklerini aktardı.

Denizaltı anlaşması krizinin NATO'nun yeni strateji konsepti üzerinde yansımaları olacağını ifade eden Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Joe Biden ile konuyla ilgili henüz görüşmediğini dile getirdi.

TRUMP BENZETMESİ

Jean-Yves Le Drian, Biden'in bu konudaki davranış tarzını eski ABD Başkanı Donald Trump'a benzeterek, Biden'in tweet atmasa da tek bir duyuruyla hareket ettiğini, bunun katlanılamaz olduğunu vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı, "Çin, ABD, Türkiye ve Rusya karşısında Avrupa strateji değiştirmeli mi?" sorusuna, Afganistan'dan çekilme ve denizaltı krizinden sonra, eğer tarihte kalmak istiyorsa Avrupa ülkelerinin birleşmesi ve farklı bir doğrultuda hareket etmesi gerektiği şeklinde cevap verdi. (AA)



