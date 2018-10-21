Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli denizaltıcılar, atış eğitimleri kapsamında hizmet dışına ayrılan bir gemiyi harp torpidosuyla başarıyla vurdu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, denizaltıcılar açık denizde atış eğitimi icra etti.
Bu kapsamda, hizmet dışına ayrılan bir gemi kahraman denizaltıcılar tarafından harp torpidosuyla başarıyla vuruldu.
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