HABER

"DenizBank Açıkhava Konserleri" 9 Temmuz'da başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 16:34 | Son Güncelleme

BKM organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserler kapsamında, 10 Temmuz'da Yalın, 11 Temmuz'da Haluk Levent, 12 Temmuz'da Doğu Demirkol, 13 Temmuz'da Aşkın Nur Yengi ile Mehmet Erdem hayranlarıyla bir araya gelecek

İSTANBUL (AA) - Denizbank Açıkhava Konserleri, 9 Temmuz'da Candan Erçetin konseriyle başlayacak.

BKM organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserler kapsamında, 10 Temmuz'da Yalın, 11 Temmuz'da Haluk Levent, 12 Temmuz'da Doğu Demirkol, 13 Temmuz'da Aşkın Nur Yengi ile Mehmet Erdem birlikte hayranlarıyla bir araya gelecek.

Konser programında oyuncu Fırat Tanış'ın tek başına sahnelediği, farklı kültür ve yörelere ait 11 türkünün de yer aldığı "Gelin Tanış Olalım" 16 Temmuz'da, "Yılmaz Erdoğan ve Çok Güzel Hareketler 2" 17 Temmuz'da ve Kenan Doğulu ise 18 Temmuz'da sahne alacak.

"Denizbank Açıkhava Konserleri"nde ayrıca 18 Ağustos'da Ata Demirer, "Ata Demirer Gazinosu" başlıklı gösterisi ile Cem Adrian 14 Eylül'de, komedyen Kaan Sekban tek kişilik gösterisi "Saçmalar" ile 16 Eylül'de, "Güldür Güldür Show" da 17 Eylül'de seyirci karşısına çıkacak.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Kayalıklardan düşerek dağda mahsur kalan kişi ölü bulunduKayalıklardan düşerek dağda mahsur kalan kişi ölü bulundu
Beyoğlu'nda 16 yaşındaki kız evinin çatısında ölü bulunduBeyoğlu'nda 16 yaşındaki kız evinin çatısında ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizbank Açıkhava Konserleri

En Çok Okunan Haberler

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Otobüste taciz iddiası! Çığlık attı ortalık karıştı

Otobüste taciz iddiası! Çığlık attı ortalık karıştı

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da deprem!

Tekirdağ'da deprem!

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.