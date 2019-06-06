"DenizBank Açıkhava Konserleri" 9 Temmuz'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Denizbank Açıkhava Konserleri, 9 Temmuz'da Candan Erçetin konseriyle başlayacak.

BKM organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserler kapsamında, 10 Temmuz'da Yalın, 11 Temmuz'da Haluk Levent, 12 Temmuz'da Doğu Demirkol, 13 Temmuz'da Aşkın Nur Yengi ile Mehmet Erdem birlikte hayranlarıyla bir araya gelecek.

Konser programında oyuncu Fırat Tanış'ın tek başına sahnelediği, farklı kültür ve yörelere ait 11 türkünün de yer aldığı "Gelin Tanış Olalım" 16 Temmuz'da, "Yılmaz Erdoğan ve Çok Güzel Hareketler 2" 17 Temmuz'da ve Kenan Doğulu ise 18 Temmuz'da sahne alacak.

"Denizbank Açıkhava Konserleri"nde ayrıca 18 Ağustos'da Ata Demirer, "Ata Demirer Gazinosu" başlıklı gösterisi ile Cem Adrian 14 Eylül'de, komedyen Kaan Sekban tek kişilik gösterisi "Saçmalar" ile 16 Eylül'de, "Güldür Güldür Show" da 17 Eylül'de seyirci karşısına çıkacak.

