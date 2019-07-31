DenizBank Emirates NBD’ye satıldı

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Bu Türkiye’ye duyulan güveni gösteriyor. Ancak bu son olsun" dedi.DenizBank'ın Rus hissedarı Sberbank bankadaki yüzde 99,85'lik hissesini Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Emirates NBD'ye devretti.

DenizBank genel merkezinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Rus bankacılık devi Sberbank'ın 2012'den bu yana sahip olduğu hisseleri devrinin benzeri olmayan bir rekora işaret ettiğini belirterek, "dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgenin son derece hassas, ekonominin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankanın hisselerinin dördüncü kez el değiştirdiğine" dikkati çekti. Bankanın dördüncü kez el değiştirmesinin Türkiye'ye duyulan güveni gösterdiğini belirten Ateş, "Ancak bu son olsun" diye konuştu.

Hakan Ateş, Sberbank çatısı altındaki 7 yıllık süreçte bankanın aktif büyüklüğünün yüzde 301 artışla 52,4 milyar TL'den 210 milyar TL'ye, kredi hacminin yüzde 291 artışla 142,8 milyar TL'ye ve mevduat toplamının yüzde 335 yükselişle 146,3 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.