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Denizbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, iletişim bilgileri

05.01.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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Denizbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, iletişim bilgileri

İçindekiler

  • Denizbank Müşteri Hizmetleri Numarası
  • Denizbank Genel Merkez İletişim Bilgileri
  • Denizbank Web Sitesi İşlemleri
  • Denizbank Müşteri Memnuniyeti Formu
  • Denizbank Canlı Destek
  • Denizbank ATM ve Şube Bilgileri
  • Denizbank İnsan Kaynakları
  • Denizbank Mobil Uygulamaları
  • Denizbank Sosyal Medya Hesapları

Ülkemizde faaliyet gösteren özel bir banka olan Denizbank, birçok sektörde ekonomiye destek oluyor. Sunduğu hizmetlerden faydalanmak ya da hizmetleri hakkında bilgi almak için Denizbank iletişim numarasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu nedenle işinize yarayabilecek tüm güncel iletişim yollarını ve Denizbank müşteri hizmetleri numarasını sizler için listeledik...

Türkiye'nin birçok ilinde bulunan Denizbank şubelerinden her türlü bankacılık işleminizi yapabilirsiniz. Bunun dışında bankanın sunduğu hizmetler veya kampanyalar hakkında bilgi almak için Denizbank iletişim bilgilerine ulaşmak isteyebilirsiniz. İşte Denizbank müşteri hizmetleri ve bankanın tüm güncel iletişim bilgileri...

Denizbank Müşteri Hizmetleri Numarası

Bankacılık işlemleri ile ilgili destek almak için ilk tercihiniz Denizbank müşteri hizmetleri ile iletişim kurmak olabilir. Bunun için yapmanız gereken "Denizbank müşteri hiz tel" olarak 0 850 222 0 800 numaralı Denizbank müşteri hizmetleri numarasını aramaktır. "Denizbank iletişim tel" veya "Denizbank iletişim no" olarak bilinen bu Denizbank müşteri hizmetleri telefonunu aradığınızda;

  • Kayıp ve çalıntı bildirimleri
  • Banka veya kredi kartı işlemleri
  • Kredi kartı başvurusu sorgulama
  • Şifre işlemleri
  • Müşteri temsilcisine bağlanma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Yapmak istediğiniz işlemi sesli yanıt sistemiyle yapabilirsiniz. Bu işlemleriniz esnasında sizden T.C. kimlik numarası, müşteri numarası ve şifre bilgileriniz talep edilebilir.

Bunun dışında görüş, öneri veya şikayetlerinizi Denizbank'a iletmek için 0 850 222 0 801 numaralı Denizbank iletişim hattını arayabilirsiniz. Bu numara aynı zamanda "Denizbank no" veya "Alo Denizbank" numarası olarak da düşünülebilir. Bunun yanında "Denizbank 444'lü numara" diye bir hizmet bulunmuyor.

Denizbank Genel Merkez İletişim Bilgileri

Bazı bankacılık işlemlerinizde Denizbank genel merkezinin iletişim ve adres bilgilerine ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte Denizbank genel merkezinin irtibat bilgileri:

  • Adres: Büyükdere Caddesi No:141 34394 Esentepe/İSTANBUL
  • Telefon: 0 (212) 348 20 00
  • Kayıtlı e-posta (KEP) adresi: denizbank.haberlesme@hs04.kep.tr

Denizbank Web Sitesi İşlemleri

Günümüzde bankacılıkla ilgili pek çok işlem internet üzerinden yapılabiliyor. Denizbank'ın resmi web sitesi üzerinden de pek çok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz:

  • Öncelikle Denizbank web sitesine ulaşmak aşağıda paylaşmış olduğumuz bağlantıya tıklayın.
  • Ardından açılan sayfada "İNTERNET BANKACILIĞI" menüsünün altında bulunan "GİRİŞ" butonuna tıklayın.
  • Yeni açılan pencerede "Kullanıcı Adı/TCKN" ve "Parola" bilgilerinizi girerek internet bankacılığına giriş yapabilirsiniz.
  • Eğer şifrenizi bilmiyorsanız sayfadaki "Kullanıcı Oluştur" seçeneği ile gerekli bilgileri girerek şifrenizi alabilirsiniz.
  • Giriş şifrenizi unutmanız durumunda ise "Parolamı Unuttum" seçeneğini kullanabilirsiniz.

Denizbank'ın web sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Denizbank Müşteri Memnuniyeti Formu

Denizbank'ın sunduğu hizmetler ve ürünler ile ilgili her türlü soru ve probleminizi aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Denizbank'a iletebilirsiniz.

Denizbank müşteri memnuniyeti formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Denizbank Canlı Destek

Denizbank'ın web sitesi üzerinde canlı destek hizmeti bulunmuyor. Doğrudan destek almak için yukarıda verdiğimiz Denizbank müşteri hizmetleri numarasını arayabilirsiniz. Resmi sitede sağ alt köşede bulunan sanal asistandan da destek almak mümkündür.

Denizbank ATM ve Şube Bilgileri

Denizbank'ın birçok ilde ATM ve şubeleri bulunuyor. Bankacılık işlemleriniz için size en yakın ATM veya şubeyi öğrenmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Denizbank'ın ATM ve şube bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Denizbank'ın şube ve ATM bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Denizbank İnsan Kaynakları

Denizbank'ın sunduğu kariyer fırsatları ve staj başvuruları için aşağıdaki bağlantıdan Denizbank'ın kariyer sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Denizbank'ın kariyer sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Denizbank Şirket Bilgileri
Denizbank'ın şirket bilgilerini öğrenmek isteyebilirsiniz. Sizin için Denizbank'ın önemli şirket bilgilerini sıraladık:

  • Unvan: Denizbank A.Ş.
  • Vergi dairesi: İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
  • Vergi numarası: 2920084496
  • MERSIS numarası: 7435319899347136
  • Ticaret sicil numarası: 368587
  • Taahhüt edilen sermaye miktarı: 5.696.100.000 TL
  • Ödenen sermaye miktarı: 5.696.100.000 TL

Denizbank'ın ayrıntılı şirket bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Denizbank Mobil Uygulamaları

Denizbank ile yapacağınız bankacılık işlemlerinin çoğunu Denizbank'ın "MobilDeniz" isimli mobil uygulamasını kullanarak da yapabilirsiniz. MobilDeniz uygulamasını aşağıdaki bağlantıları kullanarak App Store veya Play Store üzerinden akıllı telefonunuza indirebilirsiniz:

MobilDeniz uygulamasını App Store üzerinden indirmek için TIKLAYINIZ!

MobilDeniz uygulamasına Play Store üzerinden erişmek için TIKLAYINIZ!

Denizbank Sosyal Medya Hesapları

Sosyal medya aracılığıyla da Denizbank ile iletişim kurabilirsiniz. Bunun için sosyal medya hesabının gerçekten Denizbank'a ait olduğundan emin olmalısınız.

Denizbank'ın şu an için Facebook, Twitter, Linkedin ve YouTube'da sosyal medya hesapları bulunuyor. Bu platformlarda kurumu "Denizbank" kullanıcı adıyla bulabilirsiniz.

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