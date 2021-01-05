Denizbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, iletişim bilgileri

Türkiye'nin birçok ilinde bulunan Denizbank şubelerinden her türlü bankacılık işleminizi yapabilirsiniz. Bunun dışında bankanın sunduğu hizmetler veya kampanyalar hakkında bilgi almak için Denizbank iletişim bilgilerine ulaşmak isteyebilirsiniz. İşte Denizbank müşteri hizmetleri ve bankanın tüm güncel iletişim bilgileri...
Bankacılık işlemleri ile ilgili destek almak için ilk tercihiniz Denizbank müşteri hizmetleri ile iletişim kurmak olabilir. Bunun için yapmanız gereken "Denizbank müşteri hiz tel" olarak 0 850 222 0 800 numaralı Denizbank müşteri hizmetleri numarasını aramaktır. "Denizbank iletişim tel" veya "Denizbank iletişim no" olarak bilinen bu Denizbank müşteri hizmetleri telefonunu aradığınızda;
Yapmak istediğiniz işlemi sesli yanıt sistemiyle yapabilirsiniz. Bu işlemleriniz esnasında sizden T.C. kimlik numarası, müşteri numarası ve şifre bilgileriniz talep edilebilir.
Bunun dışında görüş, öneri veya şikayetlerinizi Denizbank'a iletmek için 0 850 222 0 801 numaralı Denizbank iletişim hattını arayabilirsiniz. Bu numara aynı zamanda "Denizbank no" veya "Alo Denizbank" numarası olarak da düşünülebilir. Bunun yanında "Denizbank 444'lü numara" diye bir hizmet bulunmuyor.
Bazı bankacılık işlemlerinizde Denizbank genel merkezinin iletişim ve adres bilgilerine ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte Denizbank genel merkezinin irtibat bilgileri:
Günümüzde bankacılıkla ilgili pek çok işlem internet üzerinden yapılabiliyor. Denizbank'ın resmi web sitesi üzerinden de pek çok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz:
Denizbank'ın web sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Denizbank'ın sunduğu hizmetler ve ürünler ile ilgili her türlü soru ve probleminizi aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Denizbank'a iletebilirsiniz.
Denizbank müşteri memnuniyeti formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Denizbank'ın web sitesi üzerinde canlı destek hizmeti bulunmuyor. Doğrudan destek almak için yukarıda verdiğimiz Denizbank müşteri hizmetleri numarasını arayabilirsiniz. Resmi sitede sağ alt köşede bulunan sanal asistandan da destek almak mümkündür.
Denizbank'ın birçok ilde ATM ve şubeleri bulunuyor. Bankacılık işlemleriniz için size en yakın ATM veya şubeyi öğrenmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Denizbank'ın ATM ve şube bilgilerine ulaşabilirsiniz.
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Denizbank'ın sunduğu kariyer fırsatları ve staj başvuruları için aşağıdaki bağlantıdan Denizbank'ın kariyer sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Denizbank'ın kariyer sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Denizbank Şirket Bilgileri
Denizbank'ın şirket bilgilerini öğrenmek isteyebilirsiniz. Sizin için Denizbank'ın önemli şirket bilgilerini sıraladık:
Denizbank'ın ayrıntılı şirket bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Denizbank ile yapacağınız bankacılık işlemlerinin çoğunu Denizbank'ın "MobilDeniz" isimli mobil uygulamasını kullanarak da yapabilirsiniz. MobilDeniz uygulamasını aşağıdaki bağlantıları kullanarak App Store veya Play Store üzerinden akıllı telefonunuza indirebilirsiniz:
MobilDeniz uygulamasını App Store üzerinden indirmek için TIKLAYINIZ!
MobilDeniz uygulamasına Play Store üzerinden erişmek için TIKLAYINIZ!
Sosyal medya aracılığıyla da Denizbank ile iletişim kurabilirsiniz. Bunun için sosyal medya hesabının gerçekten Denizbank'a ait olduğundan emin olmalısınız.
Denizbank'ın şu an için Facebook, Twitter, Linkedin ve YouTube'da sosyal medya hesapları bulunuyor. Bu platformlarda kurumu "Denizbank" kullanıcı adıyla bulabilirsiniz.
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