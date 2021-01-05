Denizbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, iletişim bilgileri

Türkiye'nin birçok ilinde bulunan Denizbank şubelerinden her türlü bankacılık işleminizi yapabilirsiniz. Bunun dışında bankanın sunduğu hizmetler veya kampanyalar hakkında bilgi almak için Denizbank iletişim bilgilerine ulaşmak isteyebilirsiniz. İşte Denizbank müşteri hizmetleri ve bankanın tüm güncel iletişim bilgileri...

Denizbank Müşteri Hizmetleri Numarası

Bankacılık işlemleri ile ilgili destek almak için ilk tercihiniz Denizbank müşteri hizmetleri ile iletişim kurmak olabilir. Bunun için yapmanız gereken "Denizbank müşteri hiz tel" olarak 0 850 222 0 800 numaralı Denizbank müşteri hizmetleri numarasını aramaktır. "Denizbank iletişim tel" veya "Denizbank iletişim no" olarak bilinen bu Denizbank müşteri hizmetleri telefonunu aradığınızda;

Kayıp ve çalıntı bildirimleri

Banka veya kredi kartı işlemleri

Kredi kartı başvurusu sorgulama

Şifre işlemleri

Müşteri temsilcisine bağlanma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Yapmak istediğiniz işlemi sesli yanıt sistemiyle yapabilirsiniz. Bu işlemleriniz esnasında sizden T.C. kimlik numarası, müşteri numarası ve şifre bilgileriniz talep edilebilir.

Bunun dışında görüş, öneri veya şikayetlerinizi Denizbank'a iletmek için 0 850 222 0 801 numaralı Denizbank iletişim hattını arayabilirsiniz. Bu numara aynı zamanda "Denizbank no" veya "Alo Denizbank" numarası olarak da düşünülebilir. Bunun yanında "Denizbank 444'lü numara" diye bir hizmet bulunmuyor.