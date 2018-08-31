DenizBank ve Foder 3 ayda 10 bin öğrenciye finansı anlattı

2015-2016 eğitim dönemi ve Mayıs 2018 tarihleri arasında lise ve üniversite öğrencilerine 3 ayrı modülde eğitimlerin verildiği proje kapsamında, lise 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan "Paragram" eğitim modülü ile öğrencilerin birikim, tasarruf, yatırım, bütçe ve doğru harcama gibi temel finansal kavramlarla tanışması, lise 11. ve 12. sınıf ile üniversite hazırlık ve 1.sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan "Parametre" eğitim modülünde ise yatırım, bütçe oluşturma ve bankaların işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı. Son modül olan "Parayol" eğitim programında ise ıslah evi ve yetiştirme yurdundaki çocukların temel finansal kavramları öğrenmelerini teşvik ederek, gündelik hayatın parçası olduklarını hissettirmek üzere çalışmalar gerçekleştirildi.

DenizBank açıklamasına göre, Foder tarafından, JP Morgan Vakfı desteğiyle, İngiltere kökenli sosyal girişim ve sivil toplum örgütü MyBnk’ten Türkiye’ye uyarlanan projenin Parametre eğitim modülünde, 2018 akademik yılında DenizBank desteği ile 16-25 yaş grubundaki 10 bin gence ulaşıldı.

İSTANBUL (AA) - DenizBank, Türkiye’nin geleceğine hizmet etme vizyonuyla Foder tarafından, gençlerin paralarını yöneterek ülke ekonomisine katkı sağlayan bireyler olarak yetişmesi hedefiyle tasarlanan Parayön projesi kapsamında, bankacılık sektörüne dair eğitimlerin de verildiği Parametre modülü ile 3 ayda 16-25 yaş grubundan 10 bin öğrenciye ulaştı.

Eğitimin başlamasından önce öğrencilerin mevcut durumlarını tespit etmek için yapılan ön test ile modüllerin sonunda yapılan değerlendirme testinin karşılaştırmalı sonuçları, gençler nezdinde finansal okuryazarlık konusundaki farkındalığın yüzde 50’ye yakın bir oranda artarak kayda değer bir bilinç oluştuğunu ortaya koydu.

"Günümüzde ekonomik büyüme ve istikrarın en önemli yapıtaşlarından biri, kuşkusuz tabandan yayılan bir finansal bilinç ve tasarruf alışkanlığı. Parasını yönetebilen, gelirini akıllıca finanse edip, kendi ayakları üzerinde durarak ekonomiye üretken şekilde katılım sağlayan bireyler yetiştirmek, uzun vadede ülke ekonomisine sağlanacak katkının temelini hazırlıyor.Dolayısıyla finansal anlamda okuryazar bir nesil yetişmesi için hepimizin elini taşın altına koyması, hayata henüz atılan gençlere bu açıdan temas etmesi gerekiyor.

Biz de DenizBank olarak Türkiye gibi genç nüfuslu bir ülkede bu bilinci öğrencilik yıllarından yeşertmeyi görev bildik ve Türkiye’nin finansal okuryazarlık seviyesini hak ettiği düzeye taşımayı misyon edinen FODER ile bu konuda güçlerimizi birleştirdik. Başarıyla tamamladığımız eğitimlerimiz ile gençlerimizin hayatından başlayarak ailelerine ve büyük resimde ekonomimize olumlu yönde etkiler göreceğimize yürekten inanıyoruz. Toplumsal faydaya yönelik atılan her adımın geride mutlaka iz bırakacağı, gençlere yatırımın geleceğimize yatırım olduğu inancı ile bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz."