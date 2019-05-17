Denizciler Samsun’a çıkarma yaptı

TCG Osmangazi (NL-125) ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa (A-579) gemilerinde bulunan 506 öğrenci ve komutanlar Samsun’a çıkarma yaptı.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı 1’inci sınıf öğrencilerinin gemi ve deniz şartlarına alışkanlık kazanmalarını sağlamak, mesleki bilgilerini tatbikini sahada pekiştirmek, yurt içi ve yurt dışı liman ziyaretleri ile bilgilerini arttırmak ve temsil yeteneklerini arttırmak maksadıyla 5-25 Mayıs tarihleri arasında çeşitli limanlar ziyaret edilerek eğitimler veriliyor. Bulgaristan Varna, Romanya Köstence, Samsun ve Çanakkale Limanlarına istinaden ‘Açık Deniz Eğitimleri’ icra ediliyor.

Samsun’a gelen denizciler Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmayı da ihmal etmediler. Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Erol Küçük komutasındaki TCG Osmangazi (NL-125) ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa (A-579) gemileri ile toplam 506 öğrenci eğitimlere iştirak etti.

Öğrencilere eğitimler kapsamında açık deniz eğitimlerinde gemicilik, seyir, taktik manevralar, makine, yangın ve savunma eğitimleri verildi. Limanda bulunulduğu sürece tarihi ve turistik bölgelere de kültür gezileri düzenleniyor. Gemilerin mürettebatı, komutanlar ve öğrenciler, demir attıkları Samsun’da 19 Mayıs Atatürk Anıtı’nda bir tören düzenledi. Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.